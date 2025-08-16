Rosa López descarta boda e hijos por ahora: «Mi prioridad sigue siendo la música» La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' habla con naturalidad sobre su vida personal y su deseo de un homenaje conjunto a Àlex Casademunt

E. P. Madrid Sábado, 16 de agosto 2025, 13:21 Comenta Compartir

Han pasado más de 20 años desde que Rosa López conquistó a España como la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la música, el esfuerzo constante y una conexión especial con su público. En una reciente entrevista con los medios, la artista granadina habló abiertamente sobre su presente personal y profesional, dejando claro que ni la boda ni la maternidad están, de momento, en sus planes.

Preguntada por una posible boda, Rosa fue tajante: «No hay pensamiento», confesó. «Con tanto trabajo, tantas cosas por hacer y tantas sorpresas que da la vida, no me lo planteo». Sobre la idea de tener hijos, reconoció que le enternece, pero también le genera dudas: «El corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida».

En el mismo encuentro, lamentó entre risas haberse perdido el reciente homenaje de David Bustamante a Àlex Casademunt, su compañero en 'OT' fallecido en 2021: «¡Jo, pues me lo he perdido!». Sin embargo, se mostró ilusionada con la idea de un homenaje conjunto: «Eso sería guay. Es un tema delicado, pero Àlex se merece todo. Si alguien lo consigue y estamos todos, yo encantada».

Sobre un posible reencuentro de todos los concursantes de la primera edición, Rosa aclaró que no hay nada previsto por ahora: «Yo, por mí, ya, ya, aquí», dijo entre risas. Al ser preguntada por temas personales ajenos, como la reciente ruptura de Nuria Fergó, prefirió mantenerse al margen: «De esas cosas no hablo. De música, lo que queráis».

Respecto a su relación con Chenoa, explicó que actualmente no tienen contacto, aunque no lo descarta en el futuro: «No la veo ahora mismo. Pero los artistas al final siempre coincidimos».

Fiel a su estilo natural y sincero, Rosa López deja claro que sigue volcada en su carrera musical y en su público, demostrando que su pasión por la música sigue intacta, igual que aquella joven que emocionó a toda España en 2001.