Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosa López, ante los medios de comunicación. E. P.

Rosa López descarta boda e hijos por ahora: «Mi prioridad sigue siendo la música»

La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' habla con naturalidad sobre su vida personal y su deseo de un homenaje conjunto a Àlex Casademunt

E. P.

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:21

Han pasado más de 20 años desde que Rosa López conquistó a España como la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la música, el esfuerzo constante y una conexión especial con su público. En una reciente entrevista con los medios, la artista granadina habló abiertamente sobre su presente personal y profesional, dejando claro que ni la boda ni la maternidad están, de momento, en sus planes.

Preguntada por una posible boda, Rosa fue tajante: «No hay pensamiento», confesó. «Con tanto trabajo, tantas cosas por hacer y tantas sorpresas que da la vida, no me lo planteo». Sobre la idea de tener hijos, reconoció que le enternece, pero también le genera dudas: «El corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida».

En el mismo encuentro, lamentó entre risas haberse perdido el reciente homenaje de David Bustamante a Àlex Casademunt, su compañero en 'OT' fallecido en 2021: «¡Jo, pues me lo he perdido!». Sin embargo, se mostró ilusionada con la idea de un homenaje conjunto: «Eso sería guay. Es un tema delicado, pero Àlex se merece todo. Si alguien lo consigue y estamos todos, yo encantada».

Sobre un posible reencuentro de todos los concursantes de la primera edición, Rosa aclaró que no hay nada previsto por ahora: «Yo, por mí, ya, ya, aquí», dijo entre risas. Al ser preguntada por temas personales ajenos, como la reciente ruptura de Nuria Fergó, prefirió mantenerse al margen: «De esas cosas no hablo. De música, lo que queráis».

Respecto a su relación con Chenoa, explicó que actualmente no tienen contacto, aunque no lo descarta en el futuro: «No la veo ahora mismo. Pero los artistas al final siempre coincidimos».

Fiel a su estilo natural y sincero, Rosa López deja claro que sigue volcada en su carrera musical y en su público, demostrando que su pasión por la música sigue intacta, igual que aquella joven que emocionó a toda España en 2001.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada, en nivel 2, y La Alberca, en nivel 1
  2. 2 Declarado un incendio en las inmediaciones de la rotonda del Centro Comercial El Tormes
  3. 3 Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez
  4. 4 Salamanca, en llamas: seis incendios activos, dos en alerta máxima, gente desalojada y un pueblo sin agua potable
  5. 5 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  6. 6 Herida una pareja tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
  7. 7 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1
  8. 8 El banderillero Juan Luis Moreno, herido grave en Guijuelo
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 15 de agosto de 2025
  10. 10 Cambios drásticos en las pescaderías del Mercado: «Son precios de historia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Rosa López descarta boda e hijos por ahora: «Mi prioridad sigue siendo la música»

Rosa López descarta boda e hijos por ahora: «Mi prioridad sigue siendo la música»