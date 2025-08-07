Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Paloma Cuevas. E. P.

Paloma Cuevas se refugia en su familia tras un verano marcado por el revuelo mediático y un accidente doméstico

La presentadora afronta semanas complicadas tras una denuncia por presunta agresión sexual a Alfonso Villares, y ahora se recupera de una lesión en el brazo, arropada por su hijo Javier y su nuera Eugenia

E. P.

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:59

Este verano está siendo especialmente difícil para Paloma Cuevas, quien ha encontrado en su familia y su círculo más íntimo el apoyo necesario para sobrellevar el revuelo mediático provocado por la reciente denuncia que interpuso contra Alfonso Villares por presunta agresión sexual.

Intentando mantenerse alejada del foco público en las últimas semanas, un inesperado incidente doméstico la ha obligado a tomarse aún con más calma la temporada estival. La propia presentadora compartió lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen en la que se la ve con el antebrazo vendado, acompañada del mensaje: «Gajes del oficio de jugar con mi Chloe del alma».

A pesar del susto, Paloma se muestra tranquila y agradecida por el cariño de los suyos. Según relató, está recibiendo los mejores cuidados por parte de su hijo Javier y su nuera Eugenia. Javier, fruto de su relación con Javier García Obregón, no ha dudado en trasladarse hasta Ferrol para acompañar a su madre en su recuperación, dejando patente la estrecha relación que mantienen.

