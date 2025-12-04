El 'olvidado' complemento que rescató la reina Letizia para triunfar en Salamanca La monarca participó en la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

La reina Letizia visitó este miércoles Salamanca para la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, un acto en el que pidió un cambio profundo de mentalidad para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva.

Como es habitual, el look de la monarca acamparó la atención con una chaqueta de piel roja de Mango que, como era de esperar, se convirtió con rapidez en uno de los artículos más buscados de la marca.

Más alla de la chaqueta, el look de la monarca estuvo acompañado con un bolso a juego que llamó la atención de muchos. Se trata de un complemento de la firma Reliquae, una marca que apuesta por la tapicería de piel artesanal.

Este bolso de origen asturiano ya lo había utilizado en ocasiones anteriores, pero hacía mucho que no lo usaba, al menos en público. Un modelo Archy en un intenso color rojo con líneas muy definidas. El producto ha sido diseñado por el asturiano Héctor Jareño.