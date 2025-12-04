Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reina Letizia, durante su visita a Salamanca. LAYA

El 'olvidado' complemento que rescató la reina Letizia para triunfar en Salamanca

La monarca participó en la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:05

Comenta

La reina Letizia visitó este miércoles Salamanca para la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, un acto en el que pidió un cambio profundo de mentalidad para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva.

Como es habitual, el look de la monarca acamparó la atención con una chaqueta de piel roja de Mango que, como era de esperar, se convirtió con rapidez en uno de los artículos más buscados de la marca.

Más alla de la chaqueta, el look de la monarca estuvo acompañado con un bolso a juego que llamó la atención de muchos. Se trata de un complemento de la firma Reliquae, una marca que apuesta por la tapicería de piel artesanal.

Este bolso de origen asturiano ya lo había utilizado en ocasiones anteriores, pero hacía mucho que no lo usaba, al menos en público. Un modelo Archy en un intenso color rojo con líneas muy definidas. El producto ha sido diseñado por el asturiano Héctor Jareño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  2. 2 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  3. 3 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  4. 4 La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad
  5. 5

    Regino, el jubilado que da cobijo a los toreros
  6. 6 Salamanca registra la primera nevada del otoño en una noche gélida, con casi -6ºC en una de sus estaciones
  7. 7 El difícil control de la peste porcina africana en la dehesa
  8. 8 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  9. 9 Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)
  10. 10 La nieve se despide para recibir un mes con temperaturas atípicas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El 'olvidado' complemento que rescató la reina Letizia para triunfar en Salamanca

El &#039;olvidado&#039; complemento que rescató la reina Letizia para triunfar en Salamanca