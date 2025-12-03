Doña Letizia deslumbra en Salamanca con un look de 'rockstar' ya agotado La reina ha vuelto a demostrar cómo combinar estilo y compromiso en sus apariciones oficiales

La Gaceta Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

La reina Letizia ha vuelto a demostrar su talento para combinar estilo y compromiso durante su visita a Salamanca con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Para la ocasión, la soberana ha optado por una chaqueta de piel roja de Mango que, como era de esperar, se ha convertido rápidamente en uno de los artículos más buscados de la marca.

Según ha adelantado la revista ¡HOLA!, la chaqueta, que Doña Letizia estrenó el pasado 5 de marzo en la Feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, presenta un diseño clásico con cuello camisero, mangas largas, cierre de cuatro botones y largo hasta la cintura.

Durante su visita, la reina ha participado en la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y en la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad, reafirmando así su implicación en causas sociales. La elección de este conjunto, en el que ha combinado elegancia y funcionalidad, ha reflejado su estilo característico de reutilizar prendas ya estrenadas y adaptarlas a nuevas ocasiones.

Ampliar MANGO

No es la primera vez que Letizia acierta con su look esta semana. Este martes inició la jornada con dos actos culturales en Madrid: la inauguración de la exposición temporal sobre Victoria Eugenia de Battenberg en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real y un encuentro con mujeres supervivientes de la trata, en colaboración con la asociación APRAMP. Para estos eventos, la reina apostó por un conjunto de tweed de chaqueta y falda, demostrando nuevamente su predilección por los básicos de corte clásico.