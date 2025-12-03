La reina Letizia preside la reunión del Consejo del Real Patronato y posteriormente entregará los Premios Nacionales de Discapacidad En el acto, estarán presentes representantes institucionales y sociales de todo el país

Doña Letizia presidió la reunión del Consejo del Real Patronato y, posteriormente, entregó los Premios Nacionales de Discapacidad 'Reina Letizia'.

A su llegada al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, Su Majestad la Reina fue recibida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García; la secretaria de Estado de Derechos Sociales y secretaria general del Real Patronato sobre Discapacidad, María Rosa Martínez; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco; y la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, María Isabel Cano.

Tras los saludos, Doña Letizia, acompañada por las autoridades, accedió al Salón de Formación y ocupó su lugar en la mesa donde tuvo lugar la reunión, en la que se aprobaron la Memoria de Actividades 2024 y el Plan Operativo Anual 2025, además de presentarse nuevas iniciativas en materia de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

A la reunión asistieron, entre otros, la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco; la Consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín; la Consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín; el Viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, Javier Pérez Fernández; la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, María Candelaria Delgado; la Consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada; la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina; la Consejera de Políticas Sociales y Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de Melilla, Randa Mohamed El Aoula; la Subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán; el Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, Carlos Marco; y la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra.

También participaron el Presidente del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán; el Presidente del Comité Paralímpico Español, Anxo Queiruga; el Presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad Física (COCEMFE); la Presidenta del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Revuelta; el Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo; las Vicepresidentas del CERMI, Carmen Laucirica, Carmen Sacacia y Manuela Muro; el Presidente del CERMI en Castilla y León, Francisco Sardón; la Directora del Centro Español de Documentación e Investigación (CEDID); la Directora gerente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM); el Representante de la Unión General de Trabajadores (UGT), Diego Sayago; el Representante de Comisiones Obreras (CCOO), Rosario Morillo; el Profesor ayudante doctor de la Universidad de Málaga, José Antonio Rueda; la Guía Intérpretes, Rocío Martín; la Experta en cooperación al desarrollo, Sara Crespo; y la Directora del Gabinete del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Nayua Alba.