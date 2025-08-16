Mónica Pont rompe su silencio sobre su madre: «Tiene que dejar de manipular todo» La actriz cierra la puerta, por ahora, a una reconciliación y prioriza su bienestar ante un conflicto familiar que se mantiene tenso y sin resolución

E. P. Madrid Sábado, 16 de agosto 2025, 13:18

La ya conocida relación complicada entre Mónica Pont y su madre ha sumado un nuevo episodio. La actriz ha decidido hablar abiertamente ante las cámaras sobre el distanciamiento actual con su madre, dejando claro que no hay, por el momento, intención de acercamiento.

«Mi madre tiene que dejar de manipular todo», afirmó con contundencia, revelando el motivo principal del conflicto y dejando entrever que la tensión entre ambas no ha hecho más que aumentar. La intérprete, que en otras ocasiones se mostró dispuesta a tender puentes, ahora ha optado por protegerse: «Por el momento, no. Creo que tengo que protegerme a mí», respondió tajante cuando fue preguntada sobre una posible reconciliación.

Respecto a las críticas y declaraciones de su madre, que supuestamente la han dejado como una mentirosa ante terceros, Pont se mostró completamente tranquila: «Me es igual, es igual. La gente no es tonta. La audiencia no es tonta. Chao».

Con esta actitud firme y sin titubeos, Mónica deja claro que ha decidido alejarse del conflicto para centrarse en su bienestar personal. La distancia familiar, al menos por ahora, parece definitiva.