María Pombo confirma que espera su tercer hijo junto a Pablo Castellano: "Conseguí todo lo que quería"

La influencer María Pombo ha confirmado oficialmente que está embarazada de su tercer hijo. Lo ha hecho a través de un reel que ha publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos, Martín y Vega, luciendo 'tripita'.

En la descripción del video, la influencer ha escrito «I had a dream… I got everything I wanted» -"Tuve un sueño… Conseguí todo lo que quería"-, expresando su emoción y felicidad por la nueva etapa que vivirán en unos meses y que les convertirá en familia numerosa.

La pareja, que suele compartir con sus seguidores momentos importantes de su vida personal, ha recibido una gran cantidad de mensajes de felicitación por parte de sus fans y también de sus amigos, que no han dudado en celebrar la gran noticia. Por el momento, no la pareja no ha revelado cuál es el sexo del bebé, aunque, seguro que tarde o temprano, lo revelarán con otra publicación, al igual que ya lo hicieron cuando María Pombo estaba embarazada de Vega, su segunda hija. En ese caso, el lugar elegido para anunciar que era una niña fue la localidad segoviana de Adrados, donde la familia tiene una de sus propiedades.