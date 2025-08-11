Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hiba Abouk. E. P.

Hiba Abouk, tajante ante la posible condena de su exmarido Achraf Hakimi por presunto delito sexual

También ha aclarado su posible faceta como influencer

E. P.

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:14

Pese a su separación de Achraf Hakimi, Hiba Abouk ha dejado claro en diversas ocasiones que mantiene una buena relación con el padre de sus hijos, velando siempre por el bienestar de los pequeños. Sin embargo, y a pesar de la cercanía familiar, nunca ha querido pronunciarse públicamente sobre el proceso judicial que afronta el futbolista, acusado de un presunto delito sexual que podría conllevarle una grave condena.

Al ser preguntada por la posible condena, la actriz se ha limitado a responder: «Yo estoy bien, sí, y no tengo nada que decir al respecto». Por otro lado, al ser preguntada sobre cómo actuaría si coincidiera con uno de sus últimos ligues, Álvaro Muñoz Escassi, afirma: «Pues con toda la naturalidad del mundo, vamos», y añade: «No tengo ningún problema, si ya lo sabéis». Cuando le comentan que el ex de Sheila Casas habla bien de ella, contesta: «Claro y yo de él».

En cuanto a su perfil público, Abouk deja claro que no pretende convertirse en influencer: «No, influencer nunca. Bueno, a ver, nunca. Quiero decir que de alguna manera influyo a cosas, pero que no es mi intención. Yo de profesión, actriz y de lo demás, pues me encanta disfrutar».

