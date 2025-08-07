Gloria Camila encuentra refugio en su familia y en el amor durante un verano marcado por la pérdida La joven afronta unas vacaciones emotivas en Costa Ballena, arropada por sus seres queridos y su pareja, Álvaro García, mientras atraviesan juntos el duelo por Michu y el reto de acompañar a la pequeña Rocío

E. P. Madrid Jueves, 7 de agosto 2025, 07:59

Tratando de mantenerse al margen del mediático revuelo que ha seguido al triste fallecimiento de Michu, su cuñada, Gloria Camila ha dejado claro que su prioridad es su familia. La joven pasa la mayor parte de sus vacaciones en Costa Ballena, rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos.

En este contexto tan delicado, ha llamado la atención la presencia constante de su pareja, Álvaro García, quien se ha integrado plenamente en el entorno familiar de Gloria. Juntos están apoyando a la pequeña Rocío, en un momento especialmente difícil marcado por la batalla por su custodia y la reciente pérdida de su madre.

Reservada sobre sus próximos pasos y sin confirmar si regresará pronto a Madrid por compromisos profesionales, Gloria prefiere mantenerse en un segundo plano mediático. Sin embargo, su relación con Álvaro se consolida con fuerza: un verano marcado por el dolor se está convirtiendo también en una prueba de amor superada con éxito. Él, discreto y presente, ha demostrado ser un apoyo fundamental, dejando entrever que la relación avanza «viento en popa».