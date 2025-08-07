Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gloria Camila. E. P.

Gloria Camila encuentra refugio en su familia y en el amor durante un verano marcado por la pérdida

La joven afronta unas vacaciones emotivas en Costa Ballena, arropada por sus seres queridos y su pareja, Álvaro García, mientras atraviesan juntos el duelo por Michu y el reto de acompañar a la pequeña Rocío

E. P.

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:59

Tratando de mantenerse al margen del mediático revuelo que ha seguido al triste fallecimiento de Michu, su cuñada, Gloria Camila ha dejado claro que su prioridad es su familia. La joven pasa la mayor parte de sus vacaciones en Costa Ballena, rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos.

En este contexto tan delicado, ha llamado la atención la presencia constante de su pareja, Álvaro García, quien se ha integrado plenamente en el entorno familiar de Gloria. Juntos están apoyando a la pequeña Rocío, en un momento especialmente difícil marcado por la batalla por su custodia y la reciente pérdida de su madre.

Reservada sobre sus próximos pasos y sin confirmar si regresará pronto a Madrid por compromisos profesionales, Gloria prefiere mantenerse en un segundo plano mediático. Sin embargo, su relación con Álvaro se consolida con fuerza: un verano marcado por el dolor se está convirtiendo también en una prueba de amor superada con éxito. Él, discreto y presente, ha demostrado ser un apoyo fundamental, dejando entrever que la relación avanza «viento en popa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  2. 2 El mexicano San Román cierra la Feria: ya son oficiales los carteles de La Glorieta
  3. 3 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  4. 4 Sin termómetro y con grados de más: el desajuste térmico en los edificios públicos
  5. 5 «Cuando va conmigo sabe que tiene que cuidarme por mi enfermedad»
  6. 6 Los coches quemados amenazan la seguridad y el campo salmantino en pleno verano
  7. 7 Detenidos en Salamanca dos hombres de un grupo organizado e itinerante dedicado a cometer robos en viviendas
  8. 8 Una decena de medios aéreos y terrestres controlan un incendio en Peralejos de Arriba
  9. 9 ¿Cuándo es el mejor momento para liquidar el trigo y la cebada?
  10. 10 La Junta licita por 450.000 euros el mobiliario y equipamiento del centro de menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Gloria Camila encuentra refugio en su familia y en el amor durante un verano marcado por la pérdida

Gloria Camila encuentra refugio en su familia y en el amor durante un verano marcado por la pérdida