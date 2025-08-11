Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen publicada por Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram. @GEORGINAGIO EN INSTAGRAM

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anuncian que se casan: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas»

La modelo y el futbolista confirman su compromiso tras casi 10 años de relación y una historia marcada por momentos de amor y superación

E. P.

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:39

A través de una emotiva publicación en Instagram, Georgina Rodríguez compartió con sus seguidores la gran noticia de su compromiso con Cristiano Ronaldo. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribió la modelo junto a una fotografía en la que luce un espectacular anillo de compromiso.

Tras casi una década de relación y cinco hijos en común, la pareja ha decidido dar el esperado paso hacia el matrimonio. La noticia no tardó en generar una gran repercusión entre fans y medios de comunicación, que han colmado de felicitaciones a los futuros esposos.

Georgina y Cristiano se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en Madrid. En abril de 2022, atravesaron uno de los momentos más difíciles de su vida en común al perder a uno de sus bebés mellizos.

