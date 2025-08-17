Álex Ubago celebra 25 años de carrera con un concierto inolvidable y destaca su complicidad con Fran Perea El artista también compartió escenario con Despistados en una noche marcada por la complicidad, la emoción y el anuncio de una gira homenaje

E. P. Madrid Domingo, 17 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

A punto de cumplir 25 años sobre los escenarios, Álex Ubago vivió en Starlite una velada muy especial junto a Fran Perea y Despistados. El cantante expresó su felicidad por celebrar esta etapa acompañado de amigos y colegas con los que mantiene una relación de complicidad y colaboración de largo recorrido. «Nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido muchos momentos y hay mucha química entre nosotros», confesó.

El concierto arrancó con un vídeo originalmente grabado para redes sociales, que los tres decidieron proyectar en el festival. «Es la foto de una realidad que existe entre nosotros», explicó Ubago sobre esa amistad que los une.

Con nostalgia, recordó sus inicios: «Con Fran hice una gira en 2003 o 2004, en plena efervescencia de nuestras carreras. Fueron conciertos en grandes recintos y tenemos recuerdos imborrables». La noche también dejó espacio para la improvisación, cuando el cantante sorprendió con un momento a capela: «Nunca lo hago al aire libre porque temo que no se escuche, pero este lugar lo pedía y lo improvisé en el momento».

Ubago reflexionó sobre el paso del tiempo: «Veinticinco años es muchísimo, tengo tantos recuerdos bonitos y tanto que agradecer». Como homenaje, anunció una gira internacional titulada ¿Qué pides tú?, en honor a su primer disco, que recorrerá España, Latinoamérica, Estados Unidos y varias ciudades europeas donde nunca ha actuado.

El músico compartió además la curiosa anécdota detrás de su éxito más popular: «La canción se titula Sin miedo a nada, pero mucha gente la conoce como Me muero por conocerte. Cuando apareció YouTube, descubrimos que esa frase se había convertido en la forma en que todos la buscaban».

Sobre la industria actual, destacó la diversidad de propuestas: «Nosotros no hacemos reggaetón ni música electrónica, pero siempre hay espacio para todos los estilos, más allá de las modas».

La noche terminó con un agradecimiento sentido: «Gracias a todos los que habéis estado aquí, ha sido un concierto memorable, con una energía increíble».