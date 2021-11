Xavi Hernández lo tiene claro, solo le vale la victoria: “El Barça tiene que ganar todos los partidos”

El nuevo entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el club blaugrana “es el mejor del mundo” y “no se puede permitir empatar o perder” en su presentación oficial en el Camp Nou como nuevo técnico blaugrana por lo que resta de temporada y dos más en sustitución de Ronald Koeman.

“Estoy muy contento y agradecido al club. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar. Tengo mucha ilusión y sé que no pasamos por el mejor momento de la historia pero tengo ganas, ilusión, pasión, ambición, que tenemos que tener todos los ‘culers’ nos debe hacer ir hacia arriba”, reconoció en rueda de prensa.

Xavi aseguró que vuelve a casa con las “bases bien asentadas” y una idea clara. “Quiero exigencia, optimismo, debemos ser excelentes porque no quiero notables. Tenemos que ser los mejores y para ello trabajaremos. Todo el ‘staff’ somos ‘culers’ y queremos esto”, aseguró.

“Si con exigencia y actitud no nos da, ya hablaremos. Necesitamos trabajo, actitud, esfuerzo y respeto a los valores que nos identificaron. Vengo con una idea muy clara; exigencia, normativa, trabajar en grupo, disfrutar y trabajar al cien por cien, y con toda la ilusión”, aportó.

En este sentido, aseguró que será exigente con todos los jugadores, que partirán “de cero”. Así, los Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergi Roberto o Marc-André Ter Stegen, a los que tuvo de compañeros, serán los primeros a ser exigidos para que den ejemplo a los más jóvenes. Y les pedirá “más profesionalidad”, si cabe.

“Tienen que ser más profesionales que nunca porque no estamos teniendo buenos resultados y hay que tener orden. No hace falta ser duro, es un tema de orden y de normas que hay que cumplir. Cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Cuando no, hemos ido mal. Las normas están para cumplirlas, no es disciplina sino que es orden”, argumentó.

Dejó claro que todos “parten de cero”. “Tienen la ventaja que les conozco. He leído muchas veces que no quería entrenar a jugadores que habían sido compañeros. Tengo amigos en la plantilla y son a los que apretaré más. Tienen que liderar el vestuario y son muy importantes. Les conozco, sé sus virtudes y defectos y para mí es una ventaja, no tengo ningún problema con ello. Conozco a Gerard, ‘Busi’, Jordi, Ter Stegen y Sergi y deben liderar esto, les hemos de exigir a ellos los primeros y serán uno más de la plantilla”, les avisó.

Eso sí, quiere ser un entrenador cercano a sus jugadores, para ayudarles en todo lo posible. “Mi idea como entrenador es ayudar a los jugadores. De fuera noto que algún jugador nota esas críticas. Es muy difícil ser jugador del Barça, el tema psicológico es muy duro. Pero vamos a ayudarle a nivel personal y profesional y a partir de ahí que tengan rendimiento”, aportó, al respecto.

Xavi, en un proyecto a “medio y largo plazo”, pese a que quiera ganar ya en su debut en el derbi contra el Espanyol, aseguró que tiene en su mente conceptos e idas de Rijkaard, de Guardiola, de Cruyff... Pero querrá imponer su juego, su idea, construida a partir de esos entrenadores.

“En el banquillo me acuerdo de comentarios de Rijkaard, de Van Gaal, de Luis Enrique, de Guardiola, de mi padre... Son muchas cosas que tengo metidas en mi cabeza, a las que he tenido de poner orden. De Johan Cruyff, del que todos somos hijos... Son entrenadores que han hecho historia en el club y de ellos tengo muchas cosas dentro”, desveló.

“Entendemos el juego con la posesión, presión alta, sin especular, siendo agresivos e intensos, crear ocasiones de gol e ir al ataque. No descubro nada, es el ADN Barça- un equipo intenso que no se deje nada en el campo e ir al ataque a ganar el partido”, resumió.

Por otro lado, preguntado por qué es no tener a Messi a sus órdenes, fue tajante: “A todos les echamos de menos, también a Eto’o o Ronaldinho, pero no están”. “Tengo amistad con Messi, me ha escrito y me ha deseado suerte, me ha hecho broma. Es el mejor jugador del club, de la historia, pero no le tenemos. Y no podemos pensar en jugadores que ya no tenemos”, recalcó.

En cuanto a Ousmane Dembélé, aseguró que pese a las lesiones su renovación es prioritaria y así lo hizo saber a Laporta. “Dembélé, bien entrenado y cuidado, puede ser el mejor del mundo en su posición, tiene condiciones para marcar diferencias en el Barça y para ser un crack mundial, su renovación es prioritaria”, manifestó.

Previamente, Xavi Hernández, que firmó su contrato hasta 2024 en el mismo césped del estadio azulgrana, confesó estar “emocionado” ante los 9.422 aficionados que acudieron a la grada. “Os necesitamos, sobre todo en los malos momentos, comentó antes de hacerse una foto con su familia.

“La afición es espectacular, no sabéis lo emocionado que estoy. Estamos en una situación difícil a nivel deportivo y económico, os necesitamos y también que no penséis en ismos y penséis sólo en el Barça. Visca el Barça”, pidió el nuevo técnico blaugrana.