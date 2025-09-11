La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo El paso por la provincia tendrá un total de 88 kilómetros, incluida la capital, con la meta en Guijuelo

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

La Vuelta Ciclista a España llega este viernes 12 de septiembre cinco años después y lo hará con un recorrido por la provincia de 88 kilómetros, pasando por la capital rumbo a Guijuelo, donde estará situada la meta de la 19ª etapa, que llegará procedente de Rueda.

La salida lanzada desde la localidad vallisoletana está prevista a las 13:55 horas según el horario intermedio estimado por la organización, de 45 Km/H. En el kilómetro 88,2 la carrera entrará a la provincia de Salamanca, en torno a las 15:33, procedente de Fuentesaúco.

Aldeanueva de Figueroa, Arcediano (aunque no salga en el Libro de Ruta), La Vellés, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina serán los municipios por los que pasen los ciclistas antes de llegar a la capital, para cuya entrada hubo un pequeño cambio respecto al trazado previsto inicialmente.

Avenida Raimundo de Borgoña, paseo del doctor Torres Villarroel, avenida de Mirat, paseo de Canalejas (donde estará situado el sprint especial), paseo del rector Esperabé, avenida de los Reyes de España, barrio del Arrabal y avenida Virgen del Cueto serán los pasos de la Vuelta Ciclista a España por la capital, para el que el Ayuntamiento ya ha anunciado los cortes de tráfico.

Mozárbez, Cuatro Calzadas, Beleña y Fresno Alhándiga disfrutarán del pelotón antes de que se decida la victoria en Guijuelo.