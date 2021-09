Vinicius la lía en las Batuecas

Vinicius, no Jr., sino Rangel, ha demostrado en la tarde del lunes por las sinuosas carreteras de la sierra de Francia su enorme talento y su espectacular momento de forma. El brasileño de 20 años, del Telco’m On Clima navarro, ha ganado la etapa reina de la Vuelta a Salamanca elite y sub 23, entre Ledrada y La Alberca, y ha puesto patas arriba la general, colocándose líder con más de un minuto de ventaja respecto a su compañero Luis Daniel Zea, a falta de la jornada final de mañana con final en la calle San Pablo de la capital.

La etapa serrana cumplió con las expectativas por el atractivo diseño elaborado por los organizadores, y el calor y la actitud de los corredores hicieron el resto. Los 156 kilómetros, el desnivel acumulado con las subidas a Endrinales y Sequeros, y la última al Portillo de Las Batuecas, que se coronaba a 5 de meta, provocaron que la llegada a la bella localidad fuera casi de uno en uno y que cerca de una treintena de ciclistas optara por abandonar, agotados por el esfuerzo.

La escapada del día no se formó hasta las rampas de Valero y tuvo entre el cuarteto de protagonistas a dos hombres del equipo de casa, el Globalia: Antonio Pereñíguez y David Domínguez. El primero de ellos y Álex Martín, del Eolo-Cometa, fueron los que más aguantaron y todavía se presentaron con ventaja en las primeras cuestas de Las Batuecas. Pero no iban a durar mucho. Por detrás venía el grupo con los más fuertes y en las rampas más duras Vinicius Rangel, que viene de ganar la Vuelta a Cantabria, se lanzó en solitario con un ritmo endiablado, que hizo que ni se parara a mirar cómo iban los dos fugados. Coronó el duro alto, largo y con rampas del 10%, y se plantó en La Alberca aventajando en 1 minuto y 8 segundos a Zea, y en casi 2 minutos a los ‘enemigos’ del Telco’m para hoy, Julen Arriola y Fernando Tercero. El hasta esta tarde líder, Guillermo Silva, llegó a 6 minutos y 38 segundos, y los últimos en entrar en meta lo hicieron a 38.20.

Mañana se disputa la última jornada, entre Doñinos y Salamanca, con 170 kilómetros y las dificultades montañosas de Las Veguillas, Pajares y Frades de la Sierra, este cuando todavía quedarán más de 30 kilómetros para llegar a las calles de la capital. Habrá que esperar a ver si algunos valientes intentan formar una fuga para poner al líder contra las cuerdas o por el contrario el juez será un esprint en San Pablo y Vinicius añade a su palmarés la Vuelta a Salamanca.