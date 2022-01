Santolino sufre en la arena y pierde dos puestos en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha salvado una etapa complicada en la que la arena le ha hecho sufrir y en la que ha pagado con bastante tiempo perdido la excepcional etapa del 9 de enero, en la que dio un ‘mordisco’ enorme y se puso a poco más de seis minutos y medio del primer puesto en la general. Este lunes le ha tocado el lado más amargo en una etapa agotadora que le ha costado bastantes minutos en meta, pese a lo cual mantiene sus opciones de luchar por todo en el Dakar.

La etapa de este 10 de enero se anunciaba complicada por la gran cantidad de arena y dunas que incluía. Llegaba además tras la frenética etapa anterior en la que Santolino, Barreda y Benavides marcaron un elevado ritmo para darle la vuelta a la general. El salmantino tenía la desventaja de partir delante, ya que fue quinto el día anterior, y se ha tenido que enfrentar al recorrido sin trazas siendo, además, un terreno el de la arena menos favorable para él. Santolino ha pagado también el esfuerzo del día anterior y, como le pasa a todos, salir delante le penalizó.

“No me he divertido mucho, sobre todo al principio, el sector de dunas se me ha hecho un poco largo. Iba todo el rato dudando si se cortaba, si no, zonas de plateaux ondulados... Me he encontrado bien pero hoy no he encontrado el ritmo de otros. Me ha cogido Rodrigues y luego Brabec, pero había polvo y no me he podido ir con ellos. Me he quedado haciendo mi ritmo”, ha comentado. “Me he encontrado mejor en el final, eran zonas más de pistas, entre valles, ahí sí me lo he pasado bien. Un día más, sin caídas, sin daños”, ha dicho.

La etapa la ha ganado Sam Sunderland (KTM) que aprovechó que salía atrás y recupera el liderato que perdió este domingo; Walkner y Van Beveren también recuperan puestos y la carrera vuelve a su situación previa de unas etapas atrás. Santolino es ahora el segundo español clasificado en la general y mantiene sus opciones para todo en las tres próximas etapas, que serán decisivas. Está situado a 21 minutos y 9 segundos del líder, y a 16 minutos del podio.