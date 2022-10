Santolino practica para el Dakar en las dunas del Rally de Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) ha completado una buena jornada en la tercera etapa en línea del Rally de Marruecos, en un día más centrado en una navegación complicada y en el que, a pesar de no encontrarse del todo con confianza, el salmantino ha terminado undécimo y cada vez más cerca del ritmo de los principales pilotos.

La de este lunes era la segunda etapa, tercera jornda en línea, con 436 kilómetros entre Tan Tan y Laayoune, 316 de especial cronometrada. El terreno estaba compuesto de los ‘plateaux’ con largas rectas y también el primer sector de dunas, pero además muchas pistas pedregosas.

Santolino partía en una posición intermedia tras la buena actuación del domingo, dejando atrás ya la pesadilla de tener que salir detrás de muchos pilotos de motos y quads. Ha arrancado bien y se ha logrado colocar ya con el noveno tiempo en el primer punto de paso, a las 46 kilómetros, para después estabilizarse entre los doce primeros. Al final, undécimo en la etapa a 11’38” del vencedor, mejor español de la jornada. El ganador de la jornada ha sido Adrien Van Beveren (Honda) y hay nuevo líder de la general, Skyler Howes (Husqvarna), donde Santolino se mantiene decimocuarto lastrado por sus problemas en la prólogo.

“El terreno está bastante roto, no voy con demasiada confianza, también estamos probando setting de suspensiones y puesta a punto de cara al Dakar aprovechando que el resultado final no es el objetivo, es positivo seguir buscando mejoras, aunque con el terreno de hoy no me he encontrado a gusto”, ha comentado.

“La navegación tiene puntos bastante complicados, que se ha perdido gente, por trazas que se separan, es importante ir confirmando con el roadbook y ha ido bien salvo en un sitio que he perido 2-3 minutos buscando un waypoint”, ha explicado, “aunque he tenido que ir luchando conmigo mismo porque he ido solo, aún y así, no ha ido del todo mal, pero no estamos donde queremos estar”, reconoce Lorenzo Santolino.

La tercera etapa será un bucle en el vivac de Laayoune, donde la carrera se ha instalado este lunes. Constará de 300 kilómetros de especial con otros 23 de enlace.