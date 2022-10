Lorenzo Santolino comienza el rally de Marruecos con una importante penalización

Lorenzo Santolino ha empezado con mal pie el Rallye du Maroc, en el que tras la alegría de haber marcado uno de los mejores tiempos se ha encontrado con una desagradable sorpresa tras haberse saltado alguno de los puntos de paso del trazado, lo que ha derivado en una corrección de sus tiempos que le ha retrasado hasta el último puesto. La pérdida de tiempo no es trascendente, pero sí le penaliza de cara la primera etapa en línea de este domingo ya que saldrá de los primeros, con lo que eso supone en su contra.

La etapa prólogo de este sábado determinaba el orden de salida para la primera etapa en línea, la del domingo. Era una corta especial, 9 kilómetros, aperitivo para una carrera de más de 2.300 kilómetros en total y 1.500 de especiales en cinco etapas hasta el día 6 de octubre.

Santolino tomaba la salida a las 15.58 horas como uno de los últimos ocho pilotos. En meta lograba el tercer tiempo a 48 segundos del ganador, Ross Branch (Hero) y por detrás de Toby Price (KTM) que legó a 40 segundos. Una alegría por la buena posición que suponía para salir a pista el domingo, que se torció minutos después al aparecer con unos 12 minutos más y caer al último puesto.

“Tenía información de que estaba todo entre cintas, todo estaba con trazadas, todos decían que estaba visible todo, los cruces y todo claro. Era interesante hacer un buen tiempo de cara a la posición de salida de mañana porque los 15 primeros elegían posición de salida. He salido centrado en el pilotaje, sin mirar el roadbook, había muchos waypoints, cada pocos metros, y no he confirmado nada, en un sitio he visto trazas a la derecha, no había ninguna pista que cortara el camino y he hecho un corte sin querer de la prólogo y me he comido cinco o seis waypoint, que penalizan dos minutos cada uno. Al final, era peligroso volver y he seguido”, ha explicado el piloto.

“No pensaba que me hubiera saltado tantos y que me llevara esa penalización tan grande. El problema es que este domingo me obliga a salir muy atrás, incluso detrás de algunos quads, habrá que intentar estar en una posición normal de cara a la segunda etapa”, ha lamentado el piloto salmantino que este domingo tendrá un día de mucho trabajo para volver a una situación de carrera más favorable.

La primera etapa en línea este domingo discurre entre Agadir y Tan Tan y es la más larga del rallye con 562 kilómetros, 322 de ellos cronometrados.