Santolino firma su mejor jornada en la Desert Challenge de Abu Dhabi

Lorenzo Santolino (Sherco) ha firmado este miércoles su mejor jornada en el Desert Challenge de Abu Dhabi, donde está haciendo todo un máster de pilotaje en dunas en la que es su primera participación en esta carrera. Este miércoles en la cuarta etapa ha logrado sus mejores tiempos y ha podido arriesgar más, con una pequeña caída incluso, terminando mucho más cerca de los pilotos punteros, ganando confianza para entender las dunas y con perspectivas de hacer una buena última etapa este jueves.

Este miércoles la carrera mantenía su menú de los últimos días, con muchas dunas, pero también algo de polvo por el famoso ‘fesh-fesh’, esas pozas de terreno blando, blanco y polvoriento. Santolino salía con el rodaje de las etapas anteriores, dispuesto a arriesgar un poco más, y ha logrado mantener distancias e incluso ganar algo de tiempo sobre alguno de los pilotos punteros. La victoria de etapa ha sido para Luciano Benavides (Husqvarna), con Santolino en el puesto 12, mientras que la general sigue comandada por Sam Sunderland (Gas Gas), pero se le ha acercado mucho Pablo Quintanilla (Honda) lo que deja la victoria final muy abierta para la última jornada.

“Otro día más, hoy también muchas dunas y también algunos lagos secos al final, pero en general dunas, rápidas y con ondulaciones, algún sector con zonas de más crestas y más blandas. He salido con buen ritmo, me encontraba bien, he cambiado algunas cosas para intentar ser más eficaz y no estaba rodando mal hasta que en el kilómetro 45, en una duna cortada, que la he visto, había un agujero más y al saltar un poco rápido he caído en el agujero. Me he caído hacia un lado, pero no he sufrido ningún daño”, ha comentado.

“A partir de ahí me ha cogido Michek llegando al repostaje, y luego había algunos lagos secos con ‘fesh fesh’ y no he podido ir rápido, no le he cogido pero me ha valido para mantener el ritmo. Hemos alcanzado a Branch, que debe estar tocado de la caída del primer día, y así hasta el final de la etapa. El ritmo ha sido mejor hoy”, ha dicho.

Este jueves, última etapa del Desert Challenge, en la que Santolino saldrá con pilotos punteros por detrás lo que le puede ayudar a seguir con su aprendizaje.