Una Salamanca 'tomada' ya espera la llegada de La Vuelta Habrá 88 kilómetros de la 19ª etapa por la provincia hasta la meta de Guijuelo. El dispositivo habitual estará reforzado por numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional

La Vuelta Ciclista a España llega este viernes 12 de septiembre cinco años después de su última visita -por partida doble con las etapas entre Salamanca y Ciudad Rodrigo y Sequeros y La Covatilla- y lo hará con un recorrido por la provincia de 88 kilómetros, pasando por la capital rumbo a Guijuelo, donde estará situada la meta de la 19ª etapa, que llegará procedente de Rueda.

La salida lanzada desde la localidad vallisoletana está prevista a las 13:55 horas según el horario intermedio estimado por la organización, de 45 Km/H. En el kilómetro 73,7 la carrera entrará a la provincia de Salamanca, en torno a las 15:33, procedente de Fuentesaúco.

Aldeanueva de Figueroa, Arcediano (aunque no salga en el Libro de Ruta), La Vellés, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina serán los municipios por los que pasen los ciclistas antes de llegar a la capital, para cuya entrada hubo un pequeño cambio respecto al trazado previsto inicialmente. En principio, tendrá lugar entre las 16:03 y las 16:15 horas, dependiendo de la velocidad de los corredores.

Avenida Raimundo de Borgoña, paseo del doctor Torres Villarroel, avenida de Mirat, paseo de Canalejas (donde estará situado el sprint especial), paseo del rector Esperabé, avenida de los Reyes de España, barrio del Arrabal y avenida Virgen del Cueto serán los pasos de la Vuelta Ciclista a España por la capital. Según las previsiones técnicas, el recorrido por las calles de Salamanca apenas durará diez minutos debido a la velocidad estimada. Procedentes desde Villares de la Reina, los ciclistas tomarán la salida por la Nacional 630, atravesando Mozárbez, Cuatro Calzadas, Beleña y Fresno Alhándiga, antes de que la serpiente multicolor ponga rumbo a Guijuelo.

Los aficionados guijuelenses y los que se desplacen hasta allí podrán disfrutar del paso de los corredores durante 8 kilómetros hasta la línea de meta situada en la calle Filiberto Villalobos, que será también el lugar por el que entre la carrera.

Ampliar Objetivo: evitar incidentes La llegada de la Vuelta Ciclista a España a la provincia de Salamanca para acabar en Guijuelo y los incidentes de los últimos días debido a las protestas de moles de personas contra Israel por los ataques de Israel contra la población de Gaza y la presencia del equipo Israel-Premier Tech, que han obligado ya a recortar el recorrido de varias etapas para evitar graves problemas de seguridad como ocurrió en las metas de Bilbao o Mos, han hecho que el despliegue policial que se va a vivir hoy en las carreteras y calles vaya a ser mucho mayor de lo habitual. El objetivo, que la etapa se desarrolle sin contratiempos y que las protestas se sucedan sin altercados. Los ayuntamientos de Salamanca y Guijuelo han mostrado su preocupación en los últimos días por los posibles incidentes y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, destacó este jueves el dispositivo que se pondrá en marcha para la jornada de hoy. «Se ha desarrollado un dispositivo de seguridad proporcionado, reforzado y coordinado entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Policías Locales de Salamanca y Guijuelo, contando con unidades especializadas en este tipo de eventos, desplazadas desde otras localidades», dijo Rosa López. Habrá 80 Policías Nacionales de la Unidad Central de Intervenciones y 132 efectivos de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil. Además, desde Salamanca se reforzará el dispositivo con diferentes unidades de Policía Nacional y el apoyo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. Desde la Subdelegación del Gobierno aclaran que «se respeta y facilita el derecho a la protesta pacífica dentro de la seguridad tanto del público como de los corredores y los propios manifestantes. El papel de la Subdelegación es asegurar que en Salamanca cualquier persona se pueda expresar libremente y cualquier ciudadanos pueda disfrutar de eventos como la Vuelta con seguridad». Rosa López continuó: «Tratándose de un evento deportivo, rogamos que se tenga el máximo respeto y que demos la imagen de que Salamanca es una ciudad hospitalaria y Patrimonio de la Humanidad, que se va a ver en todo el mundo». Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero, habiendo nacido en Salamanca 4 agentes de la UMSV, entre ellos el Oficial de Relaciones con los MCS. La Guardia Civil de Salamanca establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 50 guardias civiles y 20 vehículos de seguridad ciudadana, junto a 30 guardias civiles y 20 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades, entre las que se encuentra el Equipo PEGASO, con drones de vigilancia y los sistemas anti-dron, y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil de Madrid y León. Los mandos policiales han tratado la situación con celo en los últimos días, prestando una especial atención a los posibles 'puntos calientes', especialmente en Salamanca capital, para tratar de atajar cualquier situación peligrosa para la seguridad.

Cortes de tráfico desde las 15:45

El Ayuntamiento ha informado que, a partir de las 15:45 horas, se cerrarán al tráfico varias vías principales, entre ellas la avenida de la Merced, avenida de Salamanca, avenida Raimundo de Borgoña, paseo del Doctor Torres Villarroel, avenida de Mirat, plaza de España, paseo de Canalejas, paseo del Rector Esperabé, avenida Reyes de España, puente Enrique Estevan, glorieta Vettones y Vacceos, paseo del Progreso, carretera de La Fregeneda, calle Buenaventura, avenida Virgen del Cueto, avenida Saavedra y Fajardo, y la carretera N-630. Se estima que la circulación se restablezca sobre las 16:40 horas, una vez que los corredores hayan completado su paso por la ciudad.

La caravana, una hora antes

Los aficionados salmantinos que se acerquen hasta las calles y carreteras de la provincia podrán disfrutar desde alrededor de las 14:18 horas del paso de la Caravana de la Vuelta a España, que repartirá obsequios tanto a lo largo del recorrido como en la zona destinada al efecto ya en Guijuelo.

El tiempo acompañará

A la hora que llegarán los corredores a meta se esperan unos 24º de temperatura y cielos nublados. Al paso por Salamanca puede hacer algo más de calor.