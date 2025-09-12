Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pintadas contra Israel en la carretera por donde pasará el pelotón de la Vuelta

La vía ha amanecido con mensajes de grandes dimensiones contra la participación del equipo israelí antes en Cuatro Calzadas

La Gaceta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:51

Todos los focos están apuntando a Salamanca por el paso de la Vuelta a España con la polémica de la participación de un equipo israelí. Una de las primeras medidas que han tomado las personas que quieren boicotear el paso del pelotón por Salamanca es hacer una pintadas de grandes dimensiones en la carretera por la que pasará el pelotón antes de llegar a Cuatro Calzadas.

«Israel Nazi» es alguno de los mensajes escritos sobre el asfalto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  4. 4 Un niño de 7 años resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta
  5. 5 Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025
  6. 6 El exjugador del Salamanca que protagoniza un traspaso millonario
  7. 7 Un helicóptero, drones y más de 200 agentes para blindar el paso de la Vuelta por Salamanca
  8. 8 Morante interrumpe su temporada y piensa en Salamanca para volver a los ruedos
  9. 9 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  10. 10 Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pintadas contra Israel en la carretera por donde pasará el pelotón de la Vuelta

Pintadas contra Israel en la carretera por donde pasará el pelotón de la Vuelta