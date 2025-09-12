Pintadas contra Israel en la carretera por donde pasará el pelotón de la Vuelta La vía ha amanecido con mensajes de grandes dimensiones contra la participación del equipo israelí antes en Cuatro Calzadas

Todos los focos están apuntando a Salamanca por el paso de la Vuelta a España con la polémica de la participación de un equipo israelí. Una de las primeras medidas que han tomado las personas que quieren boicotear el paso del pelotón por Salamanca es hacer una pintadas de grandes dimensiones en la carretera por la que pasará el pelotón antes de llegar a Cuatro Calzadas.

«Israel Nazi» es alguno de los mensajes escritos sobre el asfalto.

