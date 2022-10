Rubén Hernández roza el podio en el Regional de Golf

El salmantino Rubén Hernández Martín ha finalizado cuarto en el Campeonato de Castilla y León de Profesionales-Spain Golf Tour 2022 que finalizó este miñercoles en el campo de Entrepinos, en Valladolid. En este mismo torneo, también participó José María Rozas, otro golfista salmantino, que, aunque todavía no es profesional, pudo disputar la cita gracias a una invitación.

Hernández en su primer recorrido firmó 70 golpes, uno sobre el par del campo, pero el martes y ayer cerró las jornadas con 67 golpes cada día para firmar un total de 204 y rozar el podio del torneo. El primer puesto fue para el soriano Daniel Berná con un total de 195 golpes (65, 63 y 67), mientras que en el segundo lugar finalizó Ignacio Marino con 200 golpes y tercero fue Alejandro Esmatges con 201.

Además, el salmantino Rubén Hernández finalizó subcampeón de Castilla y León al ser el segundo golfista de la Región mejor clasificado, solo superado por el soriano Daniel Berná. El segundo puesto de los golfistas de la Comunidad es compartido con el abulense Alfonso Miguel Morales, que acabó con los mismo golpes que Rubén Hernández.

“Estoy muy contento. Me he sentido cómodo y he estado muy cerca del podio”, explicaba Rubén Hernández, mientras que matizaba que se trata de un gran resultado al no tener él una dedicación profesional como la gran mayoría de participantes. “La categoría de profesional no la pierdo y puedo participar en estos torneos, pero ya no me dedico solo a entrenar para la competición como hacía antes, sino que ahora soy entrenador”, matizaba el golfista salmantino tras su cuarto puesto.

José María Rozas tuvo una mala primera jornada en este campeonato que se ha celebrado desde el lunes a ayer en el campo vallisoletano de Entrepinos. El salmantino hizo una tarjeta de 78 golpes el primer día, algo que fue una losa para el resto de su participación. En la segunda jornada firmó 67 golpes, dos por debajo del par del campo, pero se quedó fuera del corte para el pase a la última jornada. Este será uno de los últimos torneos de José María Rozas en España por un tiempo y es que en el próximo mes de enero del 2023 pondrá rumbo a Estados Unidos para continuar con su prometedora carrera deportiva en el golf, compaginándola con sus estudios universitarios.