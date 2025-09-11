Rajada de De la Cruz antes de la llegada de la Vuelta a Salamanca: «Debemos demostrar que somos mejores que los políticos» El español disputó la crono en Valladolid, antesala a su llegada a la ciudad del Tormes

La Gaceta Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:02 | Actualizado 17:27h.

La Vuelta ciclista ha llegado este miércoles a Castilla y León tras finalizar el recorrido en El Bierzo, dejando atrás Galicia. La cual fue la antesala a la crono programada para este jueves en Valladolid y que hará lo propio en Salamanca mañana con un amplio dispositivo.

La crono de Valladolid ha dejado una de las polémicas al término de la participación de David de la Cruz, del Pro Team. «Pido respeto y humanidad. Lo que estamos viendo hoy en Gaza, Sudán o Yemen es terrible», señaló el catalán.

Por otro lado apeló a la cordura y a la unión entre la población. «Creo que los aficionados y ciudadanos de a pie tenemos que demostrar que somos mucho mejores que los políticos que nos gobiernan y muchas veces nos llevan a vivir situaciones que estamos viviendo. Hay que demostrar una conviviencia con la base de la humanidad y el respeto mutuo», sentenció.