Un helicóptero, drones y más de 200 agentes para blindar el paso de la Vuelta por Salamanca A los 80 policías nacionales y 132 efectivos de la Guardia Civil se les unirán agentes de Salamanca, más la Policía Local de la capital y Guijuelo

La Gaceta Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

La Vuelta Ciclista a España llega este viernes a la provincia de Salamanca con la meta en Guijuelo para la 19ª etapa y la Subdelegación del Gobierno ya ha anunciado el dispositivo de seguridad que se ha dispuesto para intentar que la jornada transcurra sin incidentes, teniendo en cuenta que las protestas contra Israel ya han tenido un efecto durante la ronda.

«Se ha desarrollado un dispositivo de seguridad proporcionado, reforzado y coordinado entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Policías Locales de Salamanca y Guijuelo, contando con unidades especializadas en este tipo de eventos, desplazadas desde otras localidades», destaca la nota de prensa oficial.

Habrá 80 Policías Nacionales de la Unidad Central de Intervenciones y 132 efectivos de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil. Además, desde Salamanca se reforzará el dispositivo con diferentes unidades de Policía Nacional y el apoyo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Desde la Subdelegación del Gobierno aclaran que «se respeta y facilita el derecho a la protesta pacífica dentro de la seguridad tanto del público como de los corredores y los propios manifestantes. El papel de la Subdelegación es asegurar que en Salamanca cualquier persona se pueda expresar libremente y cualquier ciudadanos pueda disfrutar de eventos como la Vuelta con seguridad«.

Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca, ha querido lanzar un mensaje: «Tratándose de un evento deportivo, rogamos que se tenga el máximo respeto y que demos la imagen de que Salamanca es una ciudad hospitalaria y Patrimonio de la Humanidad, que se va a ver en todo el mundo».

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero, habiendo nacido en Salamanca 4 agentes de la UMSV, entre ellos el Oficial de Relaciones con los MCS.

La Guardia Civil de Salamanca establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 50 guardias civiles y 20 vehículos de seguridad ciudadana, junto a 30 guardias civiles y 20 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades, entre las que se encuentra el Equipo PEGASO, con drones de vigilancia y los sistemas anti-dron, y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil de Madrid y León.