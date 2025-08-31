Otra medalla para Verónica Sánchez en el Mundial de trail y carreras de montaña La salmantina, que ya había logrado una plata, se llevó el bronce en la modalidad 'classic'

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 31 de agosto 2025, 17:36 Comenta Compartir

Verónica Sánchez concluyó su participación en el Campeonato del Mundo de trail y carreras de montaña máster con una medalla de bronce en la modalidad 'classic' (en la categoría F40), que unió a la plata conseguida el viernes en la subida vertical.

La salmantina del Vino de Toro-Caja Rural completó el recorrido de 14,1 kilómetros y 735 metros de desnivel positivo en 1 horas, 21 minutos y 58 segundos, a solamente 1.16 de la vencedora, la también española Margarita Fullana, que completó así el doblete en el Mundial celebrado en la localidad italiana de Meduno.

Precisamente una deportista transalpina, Deborah Fabbri, se hizo con la segunda posición por delante de Verónica Sánchez, que en la clasificación general femenina concluyó en la décima plaza.

El Mundial máster ha sido muy exitoso para los salmantinos, ya que el sábado Lucas Hernández también subió al podio.

Temas

Atletismo

Italia