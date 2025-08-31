Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Verónica Sánchez, en una competición anterior. FEDME

Otra medalla para Verónica Sánchez en el Mundial de trail y carreras de montaña

La salmantina, que ya había logrado una plata, se llevó el bronce en la modalidad 'classic'

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:36

Verónica Sánchez concluyó su participación en el Campeonato del Mundo de trail y carreras de montaña máster con una medalla de bronce en la modalidad 'classic' (en la categoría F40), que unió a la plata conseguida el viernes en la subida vertical.

La salmantina del Vino de Toro-Caja Rural completó el recorrido de 14,1 kilómetros y 735 metros de desnivel positivo en 1 horas, 21 minutos y 58 segundos, a solamente 1.16 de la vencedora, la también española Margarita Fullana, que completó así el doblete en el Mundial celebrado en la localidad italiana de Meduno.

Precisamente una deportista transalpina, Deborah Fabbri, se hizo con la segunda posición por delante de Verónica Sánchez, que en la clasificación general femenina concluyó en la décima plaza.

El Mundial máster ha sido muy exitoso para los salmantinos, ya que el sábado Lucas Hernández también subió al podio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»
  2. 2 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  3. 3 Primeras casetas: las Ferias calientan motores
  4. 4 Estampas de los caballitos, la noria y el tren de la bruja: la feria de Salamanca siempre ha arrancado sonrisas
  5. 5 La queja generalizada con Correos: «Ausente, aunque estaba en casa»
  6. 6 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  7. 7 Unionistas arranca el nuevo curso con una derrota frente a Osasuna Promesas (0-1)
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 30 de agosto de 2025
  9. 9 La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión
  10. 10 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Otra medalla para Verónica Sánchez en el Mundial de trail y carreras de montaña

Otra medalla para Verónica Sánchez en el Mundial de trail y carreras de montaña