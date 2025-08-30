Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Lucas Hernández (2º por la derecha), en una imagen de archivo.

Otra plata en el Mundial de trail y montaña máster en Italia: Lucas Hernández, segundo en la larga distancia

El miembro de Atletas Veteranos de Salamanca completa una gran actuación, como Verónica Sánchez el día anterior

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:17

Continúan las grandes noticias en el Campeonato del Mundo de trail y carreras de montaña máster, que se está celebrando durante estos días en la localidad italiana de Meduno. Si el viernes llegó la primera medalla para los atletas salmantinos seleccionados por España gracias a Verónica Sánchez, este sábado otro representante ha vuelto a subir al podio.

Lucas Hernández, de Atletas Veteranos de Salamanca, ha sido segundo en su categoría M40 en la modalidad de larga distancia, que constaba de un recorrido de 32 kilómetros y un desnivel positivo de 1.850 metros.

El salmantino ha completado la prueba con un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 5 segundos, a 3 minutos y 28 segundos del ganador, el italiano Enrico Gheno. La tercera plaza ha sido para el ucraniano Serhii Popov.

Lucas Hernández ha brillado además en la clasificación general masculina con su décimo puesto, siendo el mejor español. El primer clasificado fue el búlgaro Tencho Zhekov.

Este domingo finaliza el Mundial en Italia con la prueba 'Classic', en la que Verónica Sánchez hará doblete después de su plata del viernes en la subida vertical.

