Verónica Sánchez, con una medalla en un Campeonato de España.

Medalla de plata para Verónica Sánchez en el Mundial de trail y montaña máster

La salmantina ha terminado segunda en su categoría de F50 y este domingo participará en la prueba 'classic'

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:05

Verónica Sánchez compitió este viernes en la primera jornada del Campeonato del Mundo de trail y carreras de montaña máster (en la localidad italiana de Meduno) y lo hizo con una gran actuación, ya que se hizo con la medalla de plata en su categoría F50 en la modalidad de subida vertical.

La salmantina completó el recorrido de 5 kilómetros y un desnivel positivo de 800 metros con un tiempo de 43 minutos y 33 segundos, a 38 segundos de la vencedora, la también española Margarita Fullana. La medalla de bronce F50 fue para la colombiana María Eugenia Rodríguez.

En la clasificación general femenina Verónica Sánchez terminó en una meritoria séptima posición, a 2 minutos y 11 segundos de la vencedora, la italiana Andrea Schweigkofler.

La deportista del Vino de Toro-Caja Rural completará su participación en el Mundial este domingo en la prueba 'classic', con 14,1 kilómetros y un desnivel positivo de 735 metros.

Este sábado participará en Meduno el otro charro: Lucas Hernández, del Atletas Veteranos de Salamanca, estará en la línea de salida de la ultra trail, con un recorrido de 32 kilómetros y un desnivel positivo de 1,850 metros.

