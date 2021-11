Gran Copa de España de escalada en Salamanca a pesar de la lesión del campeón olímpico

El Centro de Escalada La Ola de Salamanca acogió este sábado la segunda prueba de la Copa de España de Bloque, en la que el gran atractivo iba a ser la aparición por primera vez tras su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio de Alberto Ginés. Sin embargo, el joven cacereño se lesionó en un tobillo por la mañana en las clasificatorias, no compitiendo en las finales de la tarde. “Final trágico; me he reventado el tobillo”, informó el deportista en sus redes sociales, aunque después parecía que los problemas no eran tan graves.

El escalador había señalado el viernes que volvía a la competición: “Estoy nervioso, a ver cómo manejo la presión de ser campeón olímpico”, había comentado.

A pesar de su ausencia en las finales, la Copa de España en Bloque fue un gran espectáculo, además de que las instalaciones del Centro de Escalada La Ola tuvieron un excelente ambiente. Tras una competición muy emocionante y reñida, la victoria fue para Mikel Linacisoro en categoría masculina y Aida Torres en la femenina.