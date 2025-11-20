Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas-Real Madrid Castilla: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación

Te contamos los detalles del choque entre el equipo de Mario Simón, en un gran momento, y las promesas de la cantera blanca

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

La 13ª jornada del Grupo 1 de Primera Federación se abre con el duelo entre Unionistas y el Real Madrid Castilla. Los de Mario Simón, que llegan en un gran momento tras su victoria contra el Talavera, frente al equipo de Álvaro Arbeloa, que sin embargo no podrá sentarse en el banquillo.

Cuándo se juega el Unionistas - Real Madrid Castilla

El partido entre Unionistas y el Real Madrid Castilla se disputa este viernes 21 de noviembre a las 21:15 horas. El resto de la 13ª jornada se jugará entre el sábado y el domingo.

Dónde ver el Unionistas - Real Madrid Castilla

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre Unionistas y el Real Madrid Castilla. Además, se podrá ver en el llamado Canal Lineal en Movistar, Digi, Orange, LaLiga+ o FC Play, entre otros.

Dónde se juega el Unionistas - Real Madrid Castilla

El encuentro de este viernes se disputará en el Reina Sofía, que apunta a estar muy cerca del lleno por el ritmo de localidades vendidas para el partido entre Unionistas y el Real Madrid Castilla.

