Unionistas - Real Avilés: horario y cómo ver en directo y por TV el partido Te contamos los detalles para disfrutar del encuentro que cierra la cuarta jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:48

Tras afrontar dos salidas de forma consecutiva, Unionistas regresa este domingo a la competición como local, y lo hace recibiendo al Real Avilés. Será el estreno de Mario Simón como primer entrenador del conjunto salmantino, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera RFEF.

Los blanquinegros llegan a la cita con 0 puntos en el zurrón después de caer ante el Osasuna Promesas (0-1), Arenteiro (1-0) y Guadalajara (2-0), ello los ubica en la última posición de la tabla. Por su parte, el cuadro avilesino se presenta con 4 puntos en la taquilla tras firmar un inicio liguero con una derrota ante la Ponferradina (0-3), tablas contra el Lugo (0-0), y un triunfo el último día contra Osasuna Promesas (2-0). Estos números lo sitúan en la decimotercera plaza en la tabla.

Horario del Unionistas - Real Avilés

El encuentro entre Unionistas y el Real Avilés se disputa este domingo 21 de septiembre a las 20:30 horas, choque correspondiente a la cuarta jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Dónde ver el Unionistas - Real Avilés

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto charro y el avilesino. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Real Avilés

El estadio Reina Sofía será el escenario del encuentro entre el vigésimo y el decimotercer clasificado de la tabla. Será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos.