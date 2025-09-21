Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Unionistas - Real Avilés: horario y cómo ver en directo y por TV el partido

Te contamos los detalles para disfrutar del encuentro que cierra la cuarta jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:48

Tras afrontar dos salidas de forma consecutiva, Unionistas regresa este domingo a la competición como local, y lo hace recibiendo al Real Avilés. Será el estreno de Mario Simón como primer entrenador del conjunto salmantino, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera RFEF.

Los blanquinegros llegan a la cita con 0 puntos en el zurrón después de caer ante el Osasuna Promesas (0-1), Arenteiro (1-0) y Guadalajara (2-0), ello los ubica en la última posición de la tabla. Por su parte, el cuadro avilesino se presenta con 4 puntos en la taquilla tras firmar un inicio liguero con una derrota ante la Ponferradina (0-3), tablas contra el Lugo (0-0), y un triunfo el último día contra Osasuna Promesas (2-0). Estos números lo sitúan en la decimotercera plaza en la tabla.

Horario del Unionistas - Real Avilés

El encuentro entre Unionistas y el Real Avilés se disputa este domingo 21 de septiembre a las 20:30 horas, choque correspondiente a la cuarta jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Dónde ver el Unionistas - Real Avilés

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto charro y el avilesino. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Real Avilés

El estadio Reina Sofía será el escenario del encuentro entre el vigésimo y el decimotercer clasificado de la tabla. Será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  2. 2 Diego Ventura explica muy clara la suspensión: «Que te maten un caballo no es plato de buen gusto»
  3. 3 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  4. 4 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  5. 5 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  6. 6 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales
  7. 7 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  8. 8 Siete festejos taurinos este fin de semana por televisión
  9. 9 21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos
  10. 10 Aumenta la demanda de paja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas - Real Avilés: horario y cómo ver en directo y por TV el partido

Unionistas - Real Avilés: horario y cómo ver en directo y por TV el partido