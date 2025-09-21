Unionistas busca resetear la temporada ante el Avilés

Jaime García Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

«Para mí, y así se lo he trasladado a la plantilla, este domingo empieza la temporada para Unionistas», así de claro fue Mario Simón en la previa del encuentro que cierra la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. A partir de las 20:30 horas, y con el estadio Reina Sofía como escenario de la acción, el conjunto salmantino busca frente al Real Avilés cosechar sus primeros puntos de la temporada después de cumplir tres primeros capítulos de Liga con el casillero puntos y goles a favor vacío.

Para ello, esperan pasar página a unas primeras semanas de competición para olvidar que se han traducido en la destitución de Oriol Riera al frente del banquillo, y en la llegada de Mario Simón. El entrenador albaceteño se centra en resetear las mentes de una plantilla que debe saber que «en esta competición se cosechan muchos puntos por pequeños detalles», explicó en su presentación.

Y hacer suyos esos detalles será la receta para despertar por fin en la competición doméstica. Pese a que el técnico ha contado con cuatro sesiones de trabajo antes del partido, desde este domingo espera cambiar una situación a la que restó alarmismo en la previa, ya que para Mario Simón: «Quedan 35 jornadas por delante y eso son muchos puntos», comentó.

Enfrente, arriba en el barrio de La Vega un Real Avilés, que cumple su primera temporada en Primera Federación, ubicado en la decimotercera posición con 4 puntos en el zurrón después de ir de menos a más en este arranque. Los avilesinos tuvieron movimiento en su banquillo durante la pretemporada con la destitución de Javi Rozada, y pese a que ello se podía traducir en problemas, el Real Avilés llega enlazando su segunda portería a cero y con una victoria en casa contra el Osasuna Promesas bajo el brazo. Por lo que el equipo dirigido por Dani Vidal querrá asaltar el Reina Sofía para extender su buen momento antes de cerrar el mes de septiembre como local recibiendo al Bilbao Athletic.

Sobre el tapate, la principal incógnita recae en el dibujo y los nombres que conformen el primer once de Mario Simón en el banquillo charro. En su primera sesión de entrenamiento (el pasado jueves) probó con un sistema de 4-2-3-1, donde Álvaro Gómez, De la Nava y De Bustos respaldaron a Pere Marco en la punta de ataque. Asimismo, el albaceteño también se desligó de las formaciones tradicionales porque «hoy en día en el fútbol tú tienes que tener una estructura a nivel ofensiva y otra a nivel defensiva», explicó Simón. Lo que seguro que no será diferente es el apoyo de los graderíos del Reina Sofía, quienes esperar empezar desde cero y disfrutar de la temporada.