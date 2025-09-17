Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los jugadores de Unionistas se ejercitan en una sesión de entrenamiento. LAYA

Unionistas estrena los viernes en la Liga en un horario que no gustará a la afición salmantina

En el encuentro, los blanquinegros se verán las caras con el Celta Fortuna, una cita correspondiente a la sexta jornada en el campeonato doméstico

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:48

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer este miércoles los horarios de los compromisos correspondientes a la sexta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. Un capítulo de Liga donde Unionistas regresará al estadio Reina Sofía para citarse con el Celta Fortuna. La publicación de los horarios de cada jornada es siempre sinónimo de ruido en la Primera Federación. Y para los blanquinegros no es menos.

La RFEF ha fijado como hora del partido las 21:15 horas, y el duelo tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre.

Los blanquinegros tendrán que afrontan un nuevo capítulo de Liga en un horario siempre complicado para los aficionados y los voluntarios del club charro.

