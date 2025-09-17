Unionistas estrena los viernes en la Liga en un horario que no gustará a la afición salmantina
En el encuentro, los blanquinegros se verán las caras con el Celta Fortuna, una cita correspondiente a la sexta jornada en el campeonato doméstico
Salamanca
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:48
La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer este miércoles los horarios de los compromisos correspondientes a la sexta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. Un capítulo de Liga donde Unionistas regresará al estadio Reina Sofía para citarse con el Celta Fortuna. La publicación de los horarios de cada jornada es siempre sinónimo de ruido en la Primera Federación. Y para los blanquinegros no es menos.
La RFEF ha fijado como hora del partido las 21:15 horas, y el duelo tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre.
Los blanquinegros tendrán que afrontan un nuevo capítulo de Liga en un horario siempre complicado para los aficionados y los voluntarios del club charro.
📺 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗬 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟲#PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/UIj312kZin— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) September 17, 2025
