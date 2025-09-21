Unionistas cae a manos del Rayo Ciudad Alcobendas en la segunda jornada de la División de Honor (1-3) Los blanquinegros, muy descontentos con la labor arbitral durante el partido, merecieron más, pero no encontraron el premio del gol. Ahora visitarán Valdebebas para medirse con el Real Madrid en la siguiente jornada

Jaime García Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:06

El anexo al Reina Sofía acogió el estreno como local de Unionistas en la División de Honor, y lo hizo con un encuentro vibrante que celebró cuatro goles (1-3), pero que pudo cantar alguno más. Después de caer ante el Getafe en la primera jornada, la máxima categoría del fútbol de cantera regresó a la ciudad del Tormes con un encuentro entre el cuadro blanquinegro y el Rayo Ciudad Alcobendas. Un conjunto madrileño que, a diferencia de los charros, logró un valioso punto en el tiempo de prolongación ante el Burgos. Y esas buenas sensaciones con las que terminaron su último partido no tardaron en traducirse en goles ante Unionistas.

Antes de cumplir los primeros diez minutos de juego, el marcador celebró el primer tanto de la mañana, protagonizado por el cuadro visitante. Una buena jugada por banda izquierda del Rayo Ciudad Alcobendas se culminó con una gran parada de Pelayo, sin embargo, en el rechace aparecieron los madrileños para perforar la red salmantina a placer y colocar el 0-1 en el marcador. El comienzo no era nada alentador para los de casa, pero, con el paso de los minutos, Unionistas fue tomando protagonismo en la contienda. Y, la respuesta a la primera diana no tardó en llegar. Las buenas acometidas sobre el meta del cuadro visitante encontraron resultado cuando llegados al minuto 22 de partido, Adrian Jorge se sacó un latigazo para devolver las tablas. El joven aprovechó un excelso pase para escorarse, y con un solo gesto, colocar el esférico en el palo largo, haciendo imposible la estirada del cancerbero del Rayo Ciudad Alcobendas.

La igualdad regresó al marcador, y también al partido. La cita se empezó a jugar en el centro del campo, y ahí, los madrileños, que tuvieron una marcha más, asestaron un duro golpe antes del descanso a los pupilos de Raúl Fuentes. A unos segundos de conocer la prolongación en el primer tiempo, un balón colgado al área salmantina encontró el remate de Nielfa para poner por delante (1-2), de nuevo, al Rayo Ciudad Alcobendas.

Tras el paso por vestuarios, y las primeras variaciones el cuadro charro, la polémica saltó al tapete del anexo al Reina Sofía. Marcos Marrero hizo saltar a la grada tras superar a Lucas Martínez, portero visitante, pero, en la carrera mientras celebró el gol vio como su diana era anulada después de que el colegiado entendiese que existía fuera de juego. Una de las muchas acciones que levantó un verdadero cabreo en el equipo salmantino, ya que ciertas decisiones, no solo en el gol anulado, dejaron muchas dudas.

Para desgracia de Unionistas, unos minutos después, el Rayo Ciudad Alcobendas amplió su ventaja (1-3) poniendo muy cuesta arriba la cita para los blanquinegros. Raúl Fuentes movió su banquillo, pero ahí tampoco encontró la fórmula para sumar, y Unionistas acabó cayendo derrotado contra el Rayo Ciudad Alcobendas, en un día donde, de nuevo, Unionistas mereció más tras toparse con el larguero, un gol anulado y múltiples llegadas peligrosas.

En el siguiente capítulo, a los blanquinegros les tocará visitar Valdebebas para medirse con el Real Madrid, un partido que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre a las 11:30 horas.