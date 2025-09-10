Unionistas, en busca del gol más tardío de su historia En sus doce cursos en competición, Unionistas nunca había pasado la segunda jornada de Liga sin haber visto portería. Hasta esta temporada, el tanto más tardío de siempre era el de Ekaitz Jiménez a la Cultural hace tres cursos: tardó en llegar 155 minutos

Dentro de todas las preocupaciones que pueda tener ahora mismo sobre la mesa el cuerpo técnico de Unionistas, el gol se presenta como la gran asignatura pendiente del conjunto de Oriol Riera. Nunca, a estas alturas de Liga y tras 180 minutos, los blanquinegros habían tenido la casilla de goles marcados a cero. Siempre, a lo largo y ancho de las 11 temporadas anteriores —independientemente de la categoría— había caído, como poco, un gol y, como máximo, once.

De igual modo que el vestuario tiene claro que en ninguno de los dos primeros choques de Liga (frente a Osasuna Promesas y Arenteiro) «mereció perder», también se mantiene la fe en que «generando y llegando como llegamos, es solo cuestión de tiempo que entre el balón». Más aún porque esta misma plantilla cerró el pasado mes de agosto su pretemporada más goleadora en división de bronce, con 14 tantos anotados —a dos por choque disputado—, superando los 12 que había firmado el conjunto blanquinegro, entonces comandado por Dani Mori, en la pretemporada 2021/22.

Pero la realidad es la que es, y ahora mismo la plantilla que dirige Oriol Rierano ha celebrado ese primer tanto dedicado al cielo en memoria de la UDS, marca de la casa desde su primer curso en competición.

Hasta esta temporada, la campaña en la que más había tardado Unionistas en ver puerta en Liga fue la 2022/23, cuando la escuadra dirigida por Dani Ponz necesitó 155 minutos para celebrar su primer tanto: los 90 del debut liguero más los 65 que tardó Ekaitz Jiménez en superar al meta de la Cultural y Deportiva Leonesa, Bañuz, con un misil tierra-aire.

De hecho, solo había habido otra Liga en toda la historia de la entidad del Reina Sofía en la que no se consiguió marcar en el primer partido liguero. Fue en el curso 2017/18, en el que se acabó logrando el histórico ascenso a Segunda B con el gol de Razvan, de penalti y sobre la bocina de la final del playoff. Ese curso, sin embargo, la Liga no empezó con buen pie: los dirigidos por Astur perdieron 3-0 frente al Atlético Astorga en La Eragudina y necesitaron 52 minutos más para ver portería. Ese tanto que rompió la lata fue obra de Isaac Manjón.

En el resto de campañas, desde Provincial de Aficionados hasta Primera RFEF, pasando por Tercera y la vieja Segunda B, las diferentes plantillas de Unionistas siempre habían logrado ver portería dentro de los primeros 90 minutos de la temporada regular.

Arenteiro y Zamora estaban igual el año pasado

Más allá de las dudas lógicas que se ciernen sobre la primera plantilla de Unionistas (acentuadas en gran medida por ser el único equipo en toda la Liga en no haber marcado ni sumado puntos), lo cierto es que hay referentes cercanos que invitan al optimismo. Sin ir más lejos, el curso anterior en este mismo Grupo 1 de Liga en la división de bronce el Zamora CF y el Arenteiro no habían sumado un solo punto a estas alturas y los gallegos no habían visto puerta, para más inri. El desarrollo de las 38 jornadas puso las cosas en su sitio: los dos acabaron la Liga sin agobios en la zona tranquila de la tabla.