Iván Moreno durante el choque de este domingo en Espiñedo.

Unionistas, único equipo que todavía no ha puntuado en el Grupo 1 Primera RFEF: así está la clasificación

El conjunto de Oriol Riera es el 'farolillo rojo' de la Liga y tiene a 1 punto la zona de salvación

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:00

Las dos derrotas con las que Unionistas ha arrancado la temporada en el Grupo 1 de Primera Federación le convierten en ser el único equipo sin puntuar tras la disputa de los primeros 180 minutos. De este modo, los de Orio Riera son el farolillo rojo de la Liga, aunque la salvación tan solo está a un punto de distancia.

Junto al conjunto blanquinegro, se encuentran en puestos de descenso Barakaldo, CD Lugo, Celta Fortuna y Real Avilés, que todos suman un punto, los mismos que tienen Talavera y CP Cacereño, ya fuera de los puestos de descenso a Segunda RFEF.

En la parte alta de la tabla, el Tenerife y el Arenas de Getxo suman 6 puntos y colideran la clasificación. Completan el playoff el Pontevedra, Osasuna Promesas y la SD Ponferradina.

RESULTADOS

Arenas Club 2 — Cacereño 1

Arenteiro 1 — UNIONISTAS 0

Barakaldo 1 — Zamora 1

Celta Fortuna 0 — Guadalajara 1

Lugo 0 — Real Avilés 0

Osasuna Promesas 1 — Ourense 1

Ponferradina 0 — Pontevedra 1

Talavera 1 — Bilbao Athletic 1

Tenerife 3 — AD Mérida 0

Real Madrid Castilla — Racing Ferrol (suspendido)

PRÓXIMA JORNADA

Unionistas viaja a Guadalajara, donde se estrenará en el Pedro Escartín, este próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 18:15 horas. El conjunto alcarreño, que ganó su duelo de esta jornada en Vigo, suma 3 puntos en la tabla.

