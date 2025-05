Rubén Andrés, en su despedida: «Hasta que no estás dentro, no entiendes la magnitud que es Unionistas» El ya exdirector deportivo del conjunto blanquinegro realizó una lectura de sus dos años en el cargo

La Gaceta Salamanca Viernes, 30 de mayo 2025, 11:25 Comenta Compartir

La jornada del jueves fue muy movida en las oficinas de Unionistas de Salamanca con el anuncio de dos salidas y la llegada del primer director general en la historia del club. Después de dos temporadas, Rubén Andrés puso punto final a su vinculación con la entidad charra, y unas horas más tarde, en el barrio de La Vega se confirmaba la salida del primer entrenador, José Luis Acciari.

Entre tanto, este viernes el ya exdirector deportivo de Unionistas compareció ante los medios de comunicación para valorar su paso por la capital del Tormes. Rubén Andrés, que no escondió su tristeza, empezó reconociendo que: «Hasta que no estas dentro no entiendes la magnitud que es Unionistas», y habló de varias figuras dentro del club que: «Sin ellos se haría todo mucho mas duro».

Respecto a la presente campaña: «No era una tarea fácil y se ha conseguido». También no se quiso olvidar de los tres entrenadores que le han acompañado: «Dani Ponz, un amigo para toda vida. Disfrutamos al máximo. Hubo también altibajos, nos acordamos de lo bueno, pero también hubo momentos complicados, y a Dani me lo llevo para toda la vida. Con Llácer se ha sido injusto. Como siempre he dicho, lo veremos en el futbol profesional. Y cuando eso ocurra nos tendremos que sentir orgullos por si paso por Unionistas. También, José Luis Acciari que llegó en un momento complicado y ha logrado el objetivo».

También, admitió que «no me llevo ninguna espinita. Siempre he creído hacer lo que creía, en defender lo que yo creo hasta el final. En casa ya valoraré todo en su justa medida. Me habré equivocado, pero las cosas que hice fueron con la seguridad de hacerlas porque creí en ellas».