Riera, tras caer en Espiñedo: «Generamos mucho. No termina de entrar, pero estoy seguro que llegarán los goles»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:22

El entrenador de Unionistas, Oriol Riera, compareció ante los medios de comunicación después de caer derrotados en la segunda jornada de Liga frente al Arenteiro en Espiñedo. «Nos vamos apenados porque creo que el resultado del otro día y el de hoy no hace justicia a lo que los chicos trabajan, a lo que los chicos hacen«, inició el entrenador del cuadro blanquinegro.

Sobre el papel de sus jugadores en la zona ofensiva: «El equipo ha estado muy bien, ha generado muchísimas ocasiones de gol, ya en la primera parte hemos tenido dos clarísimas y no están acabando de entrar. Estos partidos muchas veces el que se adelanta consigue esa victoria y lo hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser«, ampliando con: »No están acabando de entrar, ya entrarán, estoy completamente seguro. Soy muy positivo en lo que estamos haciendo, en lo que creo. Sí que es cierto que ese resultado positivo ayuda muchas veces a creer más rápido en todo eso, pero yo no tengo nada que reprochar«, zanjó.

También, realizó la siguiente lectura sobre la contienda: «El esfuerzo está ahí, los chicos se desfondan, van hasta el final. A pesar de la imprecisiones y a pesar de los pequeños errores en salida al principio, el equipo lo ha intentado hasta el final«. Asimismo, la petición de VAR en el tramo final dio algo de esperanza a Unionistas, sin embargo, el colegiado no atisbó ningún penalti. »Estamos ante un nuevo fútbol. El VAR, parones, cuatro o cinco minutos, descuentos de 15 minutos... Es un nuevo fútbol. Al final, en estas dos jornadas, la sensación que me está dando el VAR es que lo estamos utilizando o para perder tiempo o para buscar cosas que no sabemos si son o no, porque tampoco tenemos la imagen en directo, estamos muchas veces pidiendo sin saber y es lo que hay«, concluyó.