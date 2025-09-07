Unionistas, otra vez condenado por su falta de contundencia en las dos áreas (1-0) Segunda derrota del equipo de Oriol Riera, que dio facilidades en el tanto del Arenteiro y no fue capaz de aprovechar alguna ocasión

Segunda derrota en dos encuentros para Unionistas. Cayeron los de Oriol Riera, de nuevo por la mínima (1-0), siendo víctima de sus errores, como le había sucedido en el estreno. En el tanto del Arenteiro los charros dieron demasiadas facilidades y en cambio nadie fue capaz de aprovechar alguna ocasión para estrenar el casillero goleador del curso 2025/26. Las más claras, las de Farru y Pere Marco ya en desventaja.

Repitió Unionistas la línea de tres centrales pero hubo varias novedades en el once, ya que además del 'emigrado' Palmero, Jota y De la Nava también se cayeron del mismo. Álvaro Gómez, Hugo de Bustos (premiado su trabajo con la titularidad) e Iván Moreno fueron sus sustitutos. La principal novedad fue que Luis Roldán y Juanje se juntaron en la sala de máquinas para tener una doble presencia en cada banda.

Fue el equipo gallego el que puso más ímpetu en los primeros minutos, pero sin inquietar lo más mínimo a Unai Marino.

Pasado el primer cuarto de hora y tras corregir algunos desajustes que provocaron que Richarte pusiera en problemas a la zaga salmantina, fue Unionistas el que tomó el mando, casi siempre con Olmedo tratando de incorporarse por la derecha. De una de sus internadas salió un centro al lado contrario, pero Álvaro Gómez no atinó a conectar bien su remate cuando estaba a punto de cumplirse la primera media hora.

En ese tramo el encuentro se volvió loco: Gorjón evitó, salvador, que Dani González se quedara solo delante de su portero y en la siguiente acción Hugo de Bustos, que iba mostrándose más atrevido, provocaba un córner. Y, de lado a lado, los defensas charros tenían que volver a achicar agua antes de que Iván Moreno tuviera la más cara de la primera mitad para el conjunto de Oriol Riera, pero su remate con la izquierda sobre la línea del área chica era enviado a saque de esquina por Gorka Pérez.

Solamente entonces, y después de que Farru viera una cartulina amarilla demasiado rigurosa, las aguas volvieron a su cauce habitual hasta que Álvaro Rodríguez decretó el final de los primeros 45 minutos con el 0-0 en el marcador.

Cambiaron las tornas y fue Álvaro Gómez el que intentó dar el primer golpe, que sin embargo llegó en el lado contrario en el minuto 52. Le faltó contundencia al equipo de Oriol Riera en la frontal del área, por la que se coló Mingo para plantarse ante Unai Marino y poner el 1-0 con todo a favor. El colegiado revisó las imágenes por si pudo haber fuera de juego, pero no lo vio así y Unionistas se vio por debajo en el marcador, en esta ocasión, y al contrario que en la primera jornada, con tiempo suficiente para intentar reaccionar.

Lo buscó Riera metiendo en el campo a De la Nava y el debutante Abde, que en su primera aparición provocó un córner en el que estuvo a punto de llegar la igualada. La evitó Diego García sacando una mano espectacular a un testarazo de Farru.

El técnico de Unionistas buscó dar una vuelta más de tuerca quitando a Ramiro y Roldán y metiendo a Pachón y Jota para por lo menos tener más presencia arriba.

Pero había que llevar el balón hasta allí y eso es lo que no eran capaces de hacer sus pupilos y el tiempo iba pasando, por lo que el Arenteiro vivía muy tranquilo. Hasta que a punto de cumplirse el tiempo reglamentario Pere Marco, De la Nava y Jota lo intentaron de distintas maneras, pero sin acierto.

11 fueron los minutos añadidos por el colegiado. Hubo tiempo para que Unionistas solicitara la revisión de un posible penalti por mano, pero Álvaro Rodríguez no lo vio así.

Lo intentó hasta el final el equipo salmantino, pero fue incapaz de acertar para ir directo hacia la segunda derrota, a pesar de que Pere Marco tuvo en su bota derecha el empate, que volvió a evitar el guardameta gallego.