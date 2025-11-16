Así queda la clasificación del Grupo 1 de Primera RFEF: las buenas noticias nunca llegan solas

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Las buenas noticias nunca llegan solas. El triunfo en Talavera es de oro por el cómo, pero sobre todo por lo que le da al equipo en la tabla de clasificación. Aunque Mario Simón, desde que cogió las riendas del equipo hace 9 jornadas, nunca le ha dado valor a la posición que ocupaba su equipo; lo cierto es que el salto que da el conjunto blanquinegro es significativo, y hace justicia a la racha de seis jornadas seguidas puntuando. Los blanquinegros no solo salen por segunda vez este curso de los puestos de descenso, sino que cogen un margen de 2 puntos sobre los cinco últimos puestos de la tabla. Unionistas es ahora mismo, tras la disputa de la jornada 12, duodécimo en la tabla, empatado con los mismos 15 puntos con Lugo y Arenas de Getxo.

La tabla del Grupo 1 la sigue encabezando el CD Tenerife, que esta jornada goleó al Celta Fortuna. Que llegaba como su máximo rival por el primer puesto y ahora es cuarto. Segundo es el Racing de Ferrol con 23 puntos, a dos de los isleños, y tercero el Real Avilés Industrial. Cierra los puestos de playoff el próximo rival blanquinegro, el Real Madrid Castilla con los mismos 21 puntos que el filial vigués y los asturianos.

A las puertas del playoff, con tan solo 2 puntos más que Unionistas, se sitúa el Pontevedra. Por su parte, en la zona baja de la tabla, es ahora mismo el Zamora CF el equipo que marca la salvación con sus 13 puntos. Los mismos que suma el CD Guadalajara, que ya está en descenso. 12 tienen el Talavera y el Ourense, 11 el CP Cacereño y el Arenteiro, con 10, es el farolillo rojo de la competición.

RESULTADOS DE LA JORNADA 12

Bilbao Athletic 2 — Arenteiro 1

Osasuna Promesas 2 — Barakaldo 0

Ourense 3 — Guadalajara 0

Ponferradina 1 — Lugo 1

Pontevedra 1 — Mérida 1

Racing Ferrol 1 — Zamora 0

Real Avilés 0 — Arenas Club 0

RM Castilla 2 — Cacereño 0

Talavera 0 — Unionistas 1

Tenerife 4 — Celta Fortuna 0

PRÓXIMA JORNADA

La jornada 13ª de Liga en el Grupo 1 de Primera RFEF se abrirá en el estadio Reina Sofía de Salamanca este mismo viernes a partir de las 21:15, con un choque catalogado como día de ayuda al club y en el que se ven las caras Unionistas y el Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa, que no se podrá sentar en el banquillo del feudo de La Vega al tener que cumplir su segundo partido de sanción tras la expulsión de Mérida.

El filial blanco, que llega en puestos de fase de ascenso a Segunda División, se ha medido dos veces a los blanquinegros en Liga, cosechando un triunfo en la vieja Segunda B por 1-4 y cayendo derrotado por 3-0 en su última visita, el pasado 22 de abril.