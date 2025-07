Las primeras premisas de Oriol Riera: «Me gusta que haya mucho orden en el día a día»

Alex G. Santana Salamanca Martes, 15 de julio 2025, 21:28 Comenta Compartir

Oriol Riera ha atendido a los medios de comunicación instantes antes de comenzar el primer entrenamiento de la pretemporada. El técnico catalán ha dado una visión global de lo que espera de estas semanas y se ha mostrado ilusionado ante el inicio.

«Iremos viendo cómo va el día a día y qué pueden soportar los chicos y hasta dónde pueden llegar. Veremos también la acumulación de partidos y cómo podemos tratar las cargas. Pero muchas veces lo más duro es por los conceptos y el aspecto mental», ha dicho sobre lo que buscarán en estas primeras semanas.

Después ha sido preguntado por cómo afrontarán la Copa Federación: «Habrá que gestionar las cargas y ver cómo afrontamos el partido a partido también con los chicos del filial, que los hemos visto bien. Ahora tenemos quince días tranquilos sin partidos y podremos empezar a ver por dónde podremos ir, pero poco a poco».

Falta mucho por terminar la plantilla, pero Oriol Riera está satisfecho: «Las plantillas nunca son fáciles de hacer. Ha habido un tiempo en el que el mercado estaba muy inflado y era prácticamente imposible llegar a muchos chicos. Estamos muy convencidos de lo que hemos firmado. Estoy tranquilo, sabiendo el tiempo que hay y el presupuesto que tenemos, que es muy ajustado. Así que hay que ir con paciencia, viendo qué es lo mejor y que lo que traigamos realmente sea para mejorar».

También se ha referido a la importancia de la cantera: «Hemos visto bien a los chicos y hablando con los responsables del fútbol base queremos tirar de ellos. Vamos a hacer una plantilla corta y poder tenerlos cerca para tirar de ellos. Van a estar en dinámica de primer equipo varios jugadores y que los podamos hacer, que es lo que he intentado siempre. Veremos también hacia dónde podemos llegar con la plantilla del primer equipo, pero sí, la cantera va a estar presente».

Y siguió hablando de la «paciencia»: «Creo que hay que aprender y que hay que tener paciencia para trabajar bien. Ahora para hacer la plantilla y más tarde para otras cosas. Viendo cómo se mejora. Creo que el fútbol es una mejora constante y el equipo debe estar en ella».

En cuanto a estos primeros días, ha dicho lo siguiente: «Prácticamente todas las tareas tienen un componente táctico, pero es cierto que ya el aspecto condicional es el más importante. La mayoría han estado entrenando con un planning que les pasamos y a ver qué pueden soportar, y creo que las incorporaciones que podemos tener en breve nos van a ayudar a definir todo mucho más».

Y este jueves tendrá la primera charla seria con sus jugadores: «Ya les he dicho que a las nueve. Me gusta que haya orden y que en el día a día no haya desorden. Que sepan a qué atenerse y lo que pueden hacer y lo que no. Ya se lo explicaremos mañana, pero tengo muy claros los comportamientos que debe tener el equipo».

Sobre el dibujo que utilizará, considera que no es lo más importante, aunque sí ha destacado que la defensa esté casi hecha: «Depende mucho de los jugadores, que marcan hacia dónde podemos ir. En una charla que tuvimos con Antonio Paz coincidimos en todo: me gustan los equipos de atrás hacia adelante. Creo que esa es la base. Me gusta que los equipos defiendan bien. También es cierto que los de arriba tienen unos precios mucho más caros, eso siempre ha sido así y será toda la vida. Esperamos próximamente poder ir anunciando cosas. Sabemos cómo funciona el mercado y que las cosas son así».