Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Santiago se ejercita al margen en una sesión de la presente semana. OBES

Mario Simón recupera a cinco jugadores para el partido contra la Ponferradina: está es la convocatoria de Unionistas

Los salmantinos reciben la visita del cuadro berciano este lunes desde las 16 horas

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:31

Comenta

Mario Simón citó a 20 jugadores para el partido de este lunes (16 horas) contra la Ponferradina, una cita que corresponde al decimoquinto capítulo de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación. Para el encuentro, el técnico albaceteño recupera a una de sus piezas clave en el centro del campo, así como cuatro jugadores que han dejado atrás sus problemas físicos. Sin embargo, lo cierto es que la zaga charra llega mermada, al no poder contar con Farru y Encuentra por sanción, mientras que Ramiro y Álvaro Santiago no están en plenas condiciones, aunque entran en la convocatoria.

Para la contienda, el entrenador de Unionistas recupera a uno de sus baluartes en el centro del campo, Juanje, que cumplió ciclo en Orense. Por lo que la medular salmantina volverá a contar con un jugador que ha sido de la partida como titular en trece de los catorce compromisos ligueros, y cuenta con 1.110 minutos en sus piernas.

Mientras que también se apuntan al partido los zagueros Ramiro y Prada, el extremo Hugo de Bustos y el ariete Pere Marco, todos ellos superaron sus respectivos problemas físicas que los alejaron del terreno de juego en los últimos partidos. En el caso del central y el lateral, Ramiro tan solo han cosechado 335 minutos sobre el terreno de juego, mientras que Prada, que cumplió su último partido como blanquinegro el pasado 18 de octubre contra el Tenerife, ha estado 465 minutos en el campo.

Por otro lado, la nota negativa se da en la línea defensiva con un mermado Álvaro Santiago, que viene arrastrando molestias aunque entra en la convocatoria, y las bajas confirmadas de Jan Encuentra y Farru, que deberán cumplir sanción. El primero por su expulsión contra el Ourense, y el segundo por ciclo de amarillas. Cabe recordar que el central (Farru) es el jugador con más minutos disputados de la primera plantilla, con 1.260, y el lateral se ha erigido como una de las sorpresas de la temporada al desenvolverse a la perfección en una demarcación que no es la suya.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  3. 3 El temporal deja un coche atrapado en Candelario y la Guardia Civil lo rescata
  4. 4

    Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad
  5. 5

    Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca
  6. 6 Salamanca reparte 5.000 cajas de bombones para impulsar las compras en el comercio local estas Navidades
  7. 7 La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex
  8. 8 Un varón de 18 años herido tras el choque de dos coches en Carbajosa de la Sagrada
  9. 9 Nueva noche movida en Salamanca: contenedor en llamas, incumplimiento de horarios y positivo en alcohol y drogas
  10. 10 Fallece Manolo Villanova, el entrenador del segundo ascenso a Primera de la Unión Deportiva Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mario Simón recupera a cinco jugadores para el partido contra la Ponferradina: está es la convocatoria de Unionistas

Mario Simón recupera a cinco jugadores para el partido contra la Ponferradina: está es la convocatoria de Unionistas