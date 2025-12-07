Mario Simón recupera a cinco jugadores para el partido contra la Ponferradina: está es la convocatoria de Unionistas Los salmantinos reciben la visita del cuadro berciano este lunes desde las 16 horas

Mario Simón citó a 20 jugadores para el partido de este lunes (16 horas) contra la Ponferradina, una cita que corresponde al decimoquinto capítulo de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación. Para el encuentro, el técnico albaceteño recupera a una de sus piezas clave en el centro del campo, así como cuatro jugadores que han dejado atrás sus problemas físicos. Sin embargo, lo cierto es que la zaga charra llega mermada, al no poder contar con Farru y Encuentra por sanción, mientras que Ramiro y Álvaro Santiago no están en plenas condiciones, aunque entran en la convocatoria.

Para la contienda, el entrenador de Unionistas recupera a uno de sus baluartes en el centro del campo, Juanje, que cumplió ciclo en Orense. Por lo que la medular salmantina volverá a contar con un jugador que ha sido de la partida como titular en trece de los catorce compromisos ligueros, y cuenta con 1.110 minutos en sus piernas.

Mientras que también se apuntan al partido los zagueros Ramiro y Prada, el extremo Hugo de Bustos y el ariete Pere Marco, todos ellos superaron sus respectivos problemas físicas que los alejaron del terreno de juego en los últimos partidos. En el caso del central y el lateral, Ramiro tan solo han cosechado 335 minutos sobre el terreno de juego, mientras que Prada, que cumplió su último partido como blanquinegro el pasado 18 de octubre contra el Tenerife, ha estado 465 minutos en el campo.

Por otro lado, la nota negativa se da en la línea defensiva con un mermado Álvaro Santiago, que viene arrastrando molestias aunque entra en la convocatoria, y las bajas confirmadas de Jan Encuentra y Farru, que deberán cumplir sanción. El primero por su expulsión contra el Ourense, y el segundo por ciclo de amarillas. Cabe recordar que el central (Farru) es el jugador con más minutos disputados de la primera plantilla, con 1.260, y el lateral se ha erigido como una de las sorpresas de la temporada al desenvolverse a la perfección en una demarcación que no es la suya.

