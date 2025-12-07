Mario Simón: «Tenemos hambre de volver a competir y hambre de ganar en casa» El técnico de Unionistas analizó el partido contra la Ponferradina, que tendrá lugar este lunes a las 16 horas en el Reina Sofía

Jaime García Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:43

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, ha atendido a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro de mañana (16 horas) contra la Ponferradina, que se disputará en el estadio Reina Sofía, correspondiente a la jornada 15 en el Grupo I de la Primera Federación. Una rueda de prensa en la que descartó para el partido al lateral Prada, y admitió el "rompecabezas" que supone confeccionar la zaga para la cita.

Semana de trabajo

Una semana muy larga, el jugador quiere jugar y nosotros competir, entonces se hace larga, pero cuando llegan los últimos días ya estamos focalizados, y con muchas ganas de que llegue el partido de mañana. Y de ver a nuestra afición.

Ganas de recuperar la dinámica

Tenemos muchas ganas de volver, tienes ganas de volver a ver a tu gente. Tenemos hambre de volver a competir y hambre de ganar en casa.

Bajas en la zaga

Vamos a ver la última sesión, por sanción perdemos a Jan y Farru, Ramiro es su primera semana, Prada no está disponible, y Álvaro sigue con molestias. Pero, el equipo siempre ha demostrado estar comprometido, y los jugadores han cumplido en posiciones que no están acostumbrados. Sacaremos el once más competitivo.

Rival (Ponferradina)

Es un equipo que, adelantando esas líneas de presión, tiene jugadores arriba que están cobrando importancia. A nivel individual tienen mucho talento, son peligrosos, es un equipo hecho para estar en zona, como mínimo, de playoff, y por lo tanto vamos a tener que hacer un buen partido

Mes de diciembre por delante

Nos llegan tres buenos equipos, pero tenemos que focalizarnos en cada partido. La importancia de ganar a la Ponferradina y transmitir lo que estamos haciendo como equipo. Tenemos que corregir cosas, aunque tengo claro que seguimos en una línea ascendente. Hemos tenido bajas y el equipo ha mantenido el nivel y es lo que me tiene más orgulloso.

Refuerzos en el mercado invernal

Estoy contento con la plantilla, desde que llegue el nivel que han dado y su compromiso está siendo grande, jugadores que no eran conocidos nos están dando mucho. Está claro que la posición que hay reforzar es el lateral izquierdo, y esta semana se incentiva la necesidad. A partir de ahí, si hay algún jugador con menos minutos que valora salir, se verá. Pero nuestra idea es mantener el bloque, que sería algo fundamental para la segunda vuelta.