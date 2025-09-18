Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Simón. ALMEIDA

Mario Simón dirige su primera sesión con Unionistas

El entrenador madrileño habló con sus nuevos jugadores antes de saltar al anexo del Reina Sofía

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:29

Mario Simón comenzó este jueves su nueva etapa en Unionistas, el madrileño dirigió su primer entrenamiento y mantuvo sus primeras reuniones en el Reina Sofía con sus nuevos pupilos. A eso de las 11 horas, el técnico fue el último en llegar a la sesión tras una pequeña reunión para después comentar las primeras instrucciones con sus ayudantes Ángel David Fernández-Hijicos y Borja Gómez.

La única baja en el entrenamiento de este jueves fue la del extremo Aarón Piñán, quién después de cumplir con normalidad unos minutos en la sesión de ayer, siguió con su puesta a punto al margen del grupo en el entrenamiento matinal de hoy. Asimismo, Simón tuvo a su disposición el resto de 21 jugadores de la primera plantilla.

El nuevo entrenador tiene por delante tres sesiones de entrenamiento, contando la de este jueves, para preparar su próximo comprimo en Liga. Y es que, la siguiente cita de Unionistas será este domingo, a partir de las 20:30 horas, contra el Real Avilés, un partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato liguero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  2. 2 El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez
  3. 3 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  4. 4 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona
  5. 5 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Las 100 velas de Transi con una memoria prodigiosa: «Cose, borda, lee novelas...»
  8. 8 Prisión para el joven detenido en Navacarros con dos mochilas cargadas de hachís
  9. 9 Mario Simón, nuevo técnico de Unionistas
  10. 10 Expertos analizan en Salamanca el papel de Franco: «Era un embustero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mario Simón dirige su primera sesión con Unionistas

Mario Simón dirige su primera sesión con Unionistas