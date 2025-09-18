Mario Simón dirige su primera sesión con Unionistas El entrenador madrileño habló con sus nuevos jugadores antes de saltar al anexo del Reina Sofía

Jaime García Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:29

Mario Simón comenzó este jueves su nueva etapa en Unionistas, el madrileño dirigió su primer entrenamiento y mantuvo sus primeras reuniones en el Reina Sofía con sus nuevos pupilos. A eso de las 11 horas, el técnico fue el último en llegar a la sesión tras una pequeña reunión para después comentar las primeras instrucciones con sus ayudantes Ángel David Fernández-Hijicos y Borja Gómez.

La única baja en el entrenamiento de este jueves fue la del extremo Aarón Piñán, quién después de cumplir con normalidad unos minutos en la sesión de ayer, siguió con su puesta a punto al margen del grupo en el entrenamiento matinal de hoy. Asimismo, Simón tuvo a su disposición el resto de 21 jugadores de la primera plantilla.

El nuevo entrenador tiene por delante tres sesiones de entrenamiento, contando la de este jueves, para preparar su próximo comprimo en Liga. Y es que, la siguiente cita de Unionistas será este domingo, a partir de las 20:30 horas, contra el Real Avilés, un partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato liguero.