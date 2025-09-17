Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mario Simón en una rueda de prensa con el Intercity. INTERCITY

Mario Simón, nuevo técnico de Unionistas

El técnico madrileño tuvo su última aventura en el Intercity y llega con dos asistentes con un contrato hasta final de temporada

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:08

Trasiego en las oficinas de Unionistas en la jornada de este miércoles. A primera hora de la mañana se oficializó un secreto a voces: Oriol Riera abandonaba el seno del cuadro charro rumbo al NK Istra 1961 croata.

Ya a última hora de la noche, el cuadro presidido por Roberto Pescador comunicó la contratación de Mario Simón, técnico madrileño de 44 años que viene de dirigir 9 encuentros al frente del Intercity, que descendió a Segunda Federación la pasada campaña. Llega a Salamanca hasta final de temporada y lo acompañan dos asistentes: Ángel David Fernández y Borja Gómez.

Simón, que se espera su presencia en la sesión de entrenamiento de este jueves, destacó al frente del Real Murcia en dos temporadas, en las cuales logró ascender al cuadro pimentonero a Primera Federación y, en la temporada siguiente, quedarse a las puertas del playoff al fútbol profesional.

Su trayectoria se completa con el Albacete -en Segunda División-, Almansa, La Roda, Lorca Deportiva y Socuéllamos.

