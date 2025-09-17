Oriol Riera ya es oficialmente ex entrenador de Unionistas El técnico catalán ficha por el Istra 1961 croata tras haber estado tan solo 3 jornadas de Liga al frente del conjunto blanquinegro

Oriol Riera ya es historia en Unionistas. El conjunto blanquinegro y el Istra 1961 croata han alcanzado un acuerdo económico en la tarde de este martes para que el preparador catalán, su segundo entrenador y el preparador físico salgan traspasados.

De este modo, Oriol Riera se despide del club del Reina Sofía con los peores números de siempre de un inquilino del banquillo de Unionistas.

En un comunicado oficial, el club quiere desear tanto a Oriol Riera como su segundo entrenador Pablo García y su preparador físico Aratz Olaizola «mucha suerte en su nuevo proyecto».

Además, Unionistas informa en dicho comunicado que «ya trabaja en la contratación de un nuevo cuerpo técnico».

Este pasado domingo el conjunto blanquinegro igualó el peor estreno de la historia del club, que hasta entonces era el firmado en la campaña 2019/20 en la vieja Segunda B. Cuando, al igual que esta campaña, no sumaba un solo punto tras las tres primeras jornadas. La diferencia entre ahora y ese inicio del equipo que comandaba Roberto Aguirre —quien fue reemplazado por Luaces en la undécima jornada de Liga— está en que entonces sí que se habían hecho goles en esos tres primeros encuentros, cosa que no pasa esta campaña. En la jornada 4ª ese Unionistas sumó una victoria por 2-1 frente al Haro. Y en la 28ª, cuando se paró la Liga por la covid, era 16º, fuera de los puestos de descenso, aunque en playout.

Esta será la situación que se encuentre el nuevo preparador blanquinegro, que se quiere esté ya este mismo miércoles entrenando en el Reina Sofía para preparar el cuarto choque de Liga de Unionsitas, al que le restan por jugar 105 puntos.

