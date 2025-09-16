La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor La primera cantidad puesta sobre la mesa no satisface al club del Reina Sofía

Iván Ramajo Martes, 16 de septiembre 2025, 14:01

La inminente salida de Oriol Riera y de todo su cuerpo técnico -a la del preparador físico Aratz Olaizola, avanzada por Villardón, también se sumara la de su segundo, Pablo García, tal y como ha podido saber este diario- de Unionistas se encuentra encallada ahora mismo en la oferta económica presentada por el Istra 1961, de la Primera División de Croacia.

La cantidad puesta sobre la mesa no satisface al club blanquinegro, ya que dista bastante de la clausula de rescisión fijada en el contrato del técnico de 100.000 euros. Esa cantidad, de ningún modo, será la que reciba finalmenteUnionistas, que quiere una cantidad que se entienda razonable para armar su nuevo cuerpo técnico, ya que en él solo continuará de manera fija el preparador de porteros, Raúl Turiño, al que se le ofreció la posibilidad de marcharse también con Riera, oferta que declinó.

Entre las razones por las que Unionistas ha pedido un mayor desembolso económico al club bajo capital del Grupo Baskonia -Deportivo Alavés- se encuentra el hecho de que la salida de Pablo García tiene un coste, ya que el club blanquinegro desembolsó una pequeña cantidad de dinero por recuperarlo para su cuerpo técnico tras haber firmado este mismo verano con el Real Ávila de Segunda RFEF.

