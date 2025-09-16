Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Riera charlando con Pablo García, su segundo entrenador que también se marchará con él a Croacia. ALMEIDA

La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor

La primera cantidad puesta sobre la mesa no satisface al club del Reina Sofía

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:01

La inminente salida de Oriol Riera y de todo su cuerpo técnico -a la del preparador físico Aratz Olaizola, avanzada por Villardón, también se sumara la de su segundo, Pablo García, tal y como ha podido saber este diario- de Unionistas se encuentra encallada ahora mismo en la oferta económica presentada por el Istra 1961, de la Primera División de Croacia.

La cantidad puesta sobre la mesa no satisface al club blanquinegro, ya que dista bastante de la clausula de rescisión fijada en el contrato del técnico de 100.000 euros. Esa cantidad, de ningún modo, será la que reciba finalmenteUnionistas, que quiere una cantidad que se entienda razonable para armar su nuevo cuerpo técnico, ya que en él solo continuará de manera fija el preparador de porteros, Raúl Turiño, al que se le ofreció la posibilidad de marcharse también con Riera, oferta que declinó.

Entre las razones por las que Unionistas ha pedido un mayor desembolso económico al club bajo capital del Grupo Baskonia -Deportivo Alavés- se encuentra el hecho de que la salida de Pablo García tiene un coste, ya que el club blanquinegro desembolsó una pequeña cantidad de dinero por recuperarlo para su cuerpo técnico tras haber firmado este mismo verano con el Real Ávila de Segunda RFEF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  2. 2 Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
  3. 3 Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
  4. 4 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  5. 5 Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes
  6. 6 El Hospital resiste frente al hongo que ha generado alarma en Europa
  7. 7 «¡Feliz centenario, abuela! Tus manos y arrugas muestran una vida sin rendirte con fortaleza y valentía»
  8. 8 José Mercé transforma la Plaza Mayor en un tablao flamenco y pone el broche de oro a los conciertos
  9. 9 El pueblo de Castilla y León que marcó el récord absoluto de calor este verano: 43,4 grados
  10. 10 Atropellan a una mujer en la calle Licenciado Vidriera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor

La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor