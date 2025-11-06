El juez disciplinario se pronuncia sobre el recurso presentado por Unionistas por la supuesta alineación indebida del Bilbao Athletic Con el objetivo de esclarecer los hechos, la RFEF acuerda la incoación de un expediente ordinario

La Gaceta Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:53

El recurso presentado por Unionistas por una supuesta alineación del Bilbao Athletic en el último partido de Liga, correspondiente a la décima jornada en el Grupo I de la Primera Federación, ha tenido respuesta del juez disciplinario. Y, desde la Real Federación Española de Fútbol se comunicó que, en primera instancia, se inicia un «expediente ordinario» con el objetivo de esclarecer los hechos.

«Visto el escrito de denuncia presentado por Unionistas, así como las alegaciones formuladas por el Athletic Club, y atendiendo a su contenido, este Juez Disciplinario acuerda la incoación de un expediente ordinario, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse«, explicó la resolución de la RFEF.

Los hechos sucedieron en el minuto 89, cuando el jugador local Aritz Conde fue expulsado por doble amarilla. El colegio mandó reanudar el juego, sin embargo, el jugador continuó sobre el terreno de juego. El partido siguió su curso durante unos segundos con once jugadores en el cuadro rojiblanco, cuando el jugador local estaba expulsado.

Tras el partido, fue el propio Mario Simón quién denunció lo ocurrido: «Hay una expulsión donde el jugador no sale del campo y además el juego se reinicia con él sobre el campo. No entiendo la situación. El club tendrá que valorar si tiene que tomar medidas», dijo el albaceteño.