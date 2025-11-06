Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El juez disciplinario se pronuncia sobre el recurso presentado por Unionistas por la supuesta alineación indebida del Bilbao Athletic

Con el objetivo de esclarecer los hechos, la RFEF acuerda la incoación de un expediente ordinario

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

El recurso presentado por Unionistas por una supuesta alineación del Bilbao Athletic en el último partido de Liga, correspondiente a la décima jornada en el Grupo I de la Primera Federación, ha tenido respuesta del juez disciplinario. Y, desde la Real Federación Española de Fútbol se comunicó que, en primera instancia, se inicia un «expediente ordinario» con el objetivo de esclarecer los hechos.

«Visto el escrito de denuncia presentado por Unionistas, así como las alegaciones formuladas por el Athletic Club, y atendiendo a su contenido, este Juez Disciplinario acuerda la incoación de un expediente ordinario, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse«, explicó la resolución de la RFEF.

Los hechos sucedieron en el minuto 89, cuando el jugador local Aritz Conde fue expulsado por doble amarilla. El colegio mandó reanudar el juego, sin embargo, el jugador continuó sobre el terreno de juego. El partido siguió su curso durante unos segundos con once jugadores en el cuadro rojiblanco, cuando el jugador local estaba expulsado.

Tras el partido, fue el propio Mario Simón quién denunció lo ocurrido: «Hay una expulsión donde el jugador no sale del campo y además el juego se reinicia con él sobre el campo. No entiendo la situación. El club tendrá que valorar si tiene que tomar medidas», dijo el albaceteño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  2. 2 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  3. 3 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  4. 4 La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  5. 5 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  6. 6 Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
  7. 7 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea
  8. 8 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino
  9. 9 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  10. 10 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El juez disciplinario se pronuncia sobre el recurso presentado por Unionistas por la supuesta alineación indebida del Bilbao Athletic

El juez disciplinario se pronuncia sobre el recurso presentado por Unionistas por la supuesta alineación indebida del Bilbao Athletic