Mario Simón sobre el jugador local expulsado que siguió en el campo durante unos segundos: «El club tendrá que valorar si tiene que tomar medidas»

Además, el técnico de Unionistas se mostró «insatisfecho por llevarnos tan solo un punto»

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:56

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, compareció ante los medios de comunicación después del empate ante el Bilbao Athletic (0-0), una rueda de prensa donde el albaceteño aseguró que los charros merecieron más: «El único aspecto negativo es que nos vamos con un solo punto».

También, habló de la polémica tras la expulsión del jugador local Conde. Una vez mostrada la cartulina roja, y puesto el balón en marcha, el jugador no abandonó el terreno de juego, al pensar que su técnico había solicitado la revisión de la jugada. Aunque, como resumió Mario Simón: «Hay una expulsión donde el jugador no sale del campo y además el juego se reinicia con él sobre el campo. No entiendo la situación».

Lectura del partido

«Otro buen partido del equipo, hemos sabido adaptarnos a las circunstancias del partido, hemos creado situaciones de peligro en el área contraria y el único aspecto negativo es que nos vamos con un solo punto, por el desarrollo del partido. Tanto contra 11 como 10, sobre todo la segunda parte, hemos sido superiores. El rival hasta en la última jugada no ha había generado mucho en la portería de Unai Marino»

Crecimiento del equipo

«Seguimos creciendo jornada tras jornada y la lectura es positiva, la línea defensiva ha estado sobresaliente y sin encajar entonces estamos en la línea de crecimiento. Contento con el trabajo de los chicos, pero insatisfechos porque solo es un punto. El trabajo de todos empezando por lo jugadores de arriba es importante, y lo poco que te llegan. La defensa y la portería no está dando ese equilibrio que se traduce en que se creen pocas ocasiones por parte del rival. Es cierto que arriba hemos tenido falta de acierto o tomar mejores decisiones en el último pase, que es algo que nos ha privado de ganar el partido»

Presencia de la afición salmantina en Lezama

«Desde que conozco este club, la afición nunca falla y es vital. Lo que nos aportan animando los 100 minutos que ha durado el partido sin parar, y para la plantilla es un plus porque saben que viajen a donde viajen estará ahí la afición de Unionistas»

Respecto a la acción polémica

«Es una acción bastante clara, hay una expulsión donde el jugador no sale del campo, además el juego se reinicia. No entiendo la situación, tendrá que valorar el club un poco si tiene que tomar medidas, pero es cierto que un jugador ha sido expulsado y ha seguido jugando durante un minuto o dos. El arbitro ha reanudado el juego y el jugador seguía sobre el campo»

