Imagen del partido entre Unionistas y Bilbao Athletic del pasado sábado. UNIONISTAS

Unionistas presenta un recurso por alineación indebida del Bilbao Athletic

La entidad salmantina lo ha comunicado a través de un comunicado

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:44

La polémica del pasado sábado en el partido que enfrentó al Bilbao Athletic con Unionistas en Lezama puede traer cola. Todo, después de que el club salmantino haya comunicado que ha presentado un recurso al Juez Único de Competición por alineación indebida del filial del Athletic.

«Unionistas de Salamanca ha presentado recurso al Juez Único de Competición por alineación indebida en el partido del sábado entre el Athletic Club B y Unionistas de Salamanca disputado en Lezama al entender que se ha cometido una infracción en la reanudación del juego después de la expulsión de un jugador local», expresa la nota de Unionistas.

Los hechos sucedieron en el minuto 89, cuando el jugador local Aritz Conde fue expulsado por doble amarilla. El colegio mandó reanudar el juego, sin embargo, el jugador continuó sobre el terreno de juego, al pensar que su técnico había solicitado la revisión de la jugada, pero, no era así. El partido siguió su curso durante unos segundos con once jugadores en el cuadro rojiblanco, cuando el jugador local estaba expulsado.

En la rueda de prensa tras el partido, fue el propio Mario Simón quién denunció lo ocurrido: «Hay una expulsión donde el jugador no sale del campo y además el juego se reinicia con él sobre el campo. No entiendo la situación. El club tendrá que valorar si tiene que tomar medidas», dijo el albaceteño. Y así ha sido.

Por su parte, el trencilla hizo constar lo sucedido en el acta del partido: «En el minuto 89 de partido, tras la expulsión de Aritz Conde, el mismo jugador se dirige a la línea media para abandonar el terreno de juego, sin llegar a salir y permaneciendo junto a la línea de banda, a expensar de una potencial revisión mediante el FVS de la jugada que produce su expulsión.

Dicha revisión no llega a producirse y, en el momento de la reanudación, el jugador expulsado se encuentra junto a la línea de banda. Al cabo de unos segundos, mi asistente número uno se percata que el jugador está en el terreno de juego, y le ordena abandonarlo«.

«En total, el jugador permanece unos 10 segundos en el terreno de juego mientras el balón está en juego tras la reanudación, sin llegarse a producir ninguna interferencia en el juego por su parte», concluye el acta arbitral.

