Jesús Arribas, técnico del Arenteiro, corrige a Oriol Riera: «Unionistas no tiene la peor plantilla» El entrenador del conjunto orensano añadió que las declaraciones «tenían el objetivo de motivar a sus jugadores». También, habló sobre el plan de partido: «Tenemos claro dónde incidir, hemos analizado mucho a Unionistas y no nos puede faltar la verticalidad»

Jaime García Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Las declaraciones de Oriol Riera, que unas horas después eran zanjadas por el propio técnico, llegaron hasta la sala de prensa del Arenteiro en la comparecencia del técnico local, Jesús Arribas, en la previa del encuentro correspondiente a la 2ª jornada en el Grupo I de la Primera Federación, que enfrenta al Arenteiro con Unionistas en Espiñedo. Arribas corrigió al entrenador del cuadro salmantino asegurando que: «Unionistas no tiene la peor plantilla», ampliando con: «Estoy seguro de que su objetivo era motivar a los jugadores».

De cara a la contienda, en Espiñedo parecen tener clara la consigna para doblegar a los blanquinegros, y es que tras caer lejos de casa ante el Arena Getxo, cuerpo técnico y jugadores quieren «demostrar a la gente que se van a sentir representados, y estamos 90 minutos ante nuestra gente y con una gran oportunidad. Hay que dar ese paso adelante y demostrar que somos un gran equipo».

¿CÓMO AFRONTA EL PARTIDO?

«Con muchas ganas de debutar en Espiñedo, ante nuestra gente. Y tenemos la motivación muy alta porque los chicos se quieren revindicar después del último partido, y estoy convencido de que nos espera un partido muy complicado, pero en el que el equipo va a mostrar su mejor versión».

PALABRAS DE ORIOL RIERA

«Unionistas no tiene la peor plantilla, es un momento de tensión. Los jugadores y entrenadores cuando estamos 90 minutos en el terreno de juego las emociones las tenemos al 1.000 %, y es complicado. Es complicado gestionar esas emociones. Estoy seguro que su objetivo era motivar a los jugadores, y tratarán de reivindicarse como haremos nosotros. Y será un partido muy complicado. Así que, o estamos a nuestra mejor versión o, no seremos capaces de ganar».

¿QUÉ UNIONISTAS ESPERA?

«Esperamos un equipo con una identidad marcada. Oriol Riera viene trabajando los últimos años practicando un gran fútbol. Sabemos que será complicado, un equipo aguerrido, que cualquier error te lo penalizarán. Y cuando tengan el balón tratarán de llevar el peso del partido. Esperamos un rival defensivamente agresivo y con balón suman buenos jugadores con calidad, por lo que debemos estar a nuestra mejor versión y es lo que hemos trasmitido a los futbolistas».

PLAN DE PARTIDO

«Los chicos tienen claro el plan de partido, y dónde incidir. Debemos ser más valientes con balón, por la presión del rival, césped y dimensiones no fuimos capaces de sacar nuestro mejor fútbol ante el Arenas de Getxo, y es algo en lo que hemos puesto el foco esta semana. Tenemos una gran oportunidad de demostrar a la gente que se van a sentir representados, y estamos 90 minutos ante nuestra gente y con una gran oportunidad. Hay que dar ese paso adelante y demostrar que somos un gran equipo»

MÁS SOBRE LA CITA ANTE UNIONISTAS

«Queremos que no nos falte la verticalidad. La estrategia es clara, hemos analizado mucho a Unionistas y debemos llevar el partido a donde más nos interesa, debemos tener confianza con balón y jugarnos ciertos pases para encontrar ventajas en los compañeros. Con balón queremos ser un equipo que juega al ataque, y que se juega pases con confianza entre líneas porque tenemos jugadores que pueden ser diferenciales en la categoría. Y, sin balón nuestro objetivo es ser agresivos porque sabemos la identidad que debe tener este equipo, apretar lo más alto posible para poder recuperar y hacer daño al rival».