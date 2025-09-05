Oriol Riera entona el 'mea culpa': «Quiero pedir disculpas a los jugadores, la afición y el club» El entrenador de Unionistas ha comenzado la rueda de prensa previa al choque contra el Arenteiro refiriéndose a lo sucedido tras el partido del debut

Oriol Riera ha intervenido este viernes en la rueda de prensa previa al choque contra el Arenteiro y antes de responder a las preguntas ha querido referirse a sus palabras tras el encuentro del debut, aclarando que ya pidió disculpas a sus futbolistas, y ampliando los receptores.

«Primero quiero pedir disculpas a la afición, los socios, el club y los jugadores, a los que ya se las pedí el otro día porque las palabras en la rueda de prensa no fueron las correctas. Fueron fruto de la frustración, querer ganar, y el compromiso hacia el club. Me gustaría no empezar así, pero creo que es bueno dejar mucha de la negatividad que hay en el entorno y pensar en positivo», ha comenzado.

Esto es lo que ha dicho respecto a la respuesta de los jugadores tras hablar con ellos de lo sucedido: «Fueron receptivos. Muchas veces fruto de la frustración no se explica bien lo que se quiere decir y se lo expliqué. Lo más importante era que lo entendieran. A veces es mejor pedir disculpas y seguir, no soy una persona a la que le cueste hacerlo porque me he equivocado muchísimas veces».

Riera quiere pensar en positivo: «Se viene un año difícil y son cosas normales, en nosotros está el general positivismo. Los jugadores están en ello y todos intentamos hacerlo, mejorando. En eso está el fútbol y el deporte en general».

Respecto a la rotura de la puerta fruto del enfado, también ha respondido: «Ya pedí disculpas a quien las tenía que pedir y están aceptadas y la puerta estaba arreglada al día siguiente».